Latina mostró el cheque que recibió en su primer trabajo en EEUU y se llevó una dolorosa decepción (VIDEO)

Una empleada de un hospital de Washington D.C., en Estados Unidos, expuso en las redes sociales su molestia por la cantidad de dinero en impuestos que le descontaron por dos días de trabajo y dos horas de capacitación. En su testimonio, que quedó grabado en un video, la mujer originaria de Guatemala mostró el cheque que recibió y enumeró cada uno de sus aportes involuntarios al gobierno, lo que la dejó sorprendida.

“Me llegó mi primer cheque, señores, y yo dije uhhhh, pero cuando lo abrí, me voy dando cuenta de la gran decepción”, comentó Dadiana Cabrera, quien entró a trabajar en un hospital en noviembre pasado. “Me puse a buscar trabajo en una página, me interesó este empleo, me entrevistaron vía telefónica y me dijeron que sí, y empecé hace casi como una semana. Entonces, me pagaron los primeros días”, relató la tiktoker. La joven narró que sintió mucha emoción al abrir el sobre donde creía que estaba su salario neto por las horas trabajadas.

“Yo toda contenta cuando vi que era ‘pisto’ (dinero), hasta que vi la cantidad”, señaló atónita la creadora de la cuenta @soydadiana. “Miren de cuánto es el cheque, US$200. Y me fui de espaldas, dije: ‘me voy a comprar un carro, una casa’… o sea, uno va al súper y se los gasta así”, agregó la joven.

También detalló que la cantidad que ella esperaba correspondía a 20 horas trabajadas y que su paga por hora es de US$19,50, lo que daría en total US$390,60, pero admitió que no se esperaba el descuento de US$160 por concepto de impuesto federal, más US$24,22 de seguridad social, otros US$5 por servicios médicos de US$5 y finalmente 23 centavos por impuestos del estado de Virginia.

“O sea, el estado de Virginia fue el que menos me quitó, pero miren los impuestos federales, o sea, los impuestos que me quita el país son US$160 ¡US$160 de mi pequeño cheque de US$390!”, se quejó. Su testimonio generó molestia entre los usuarios de TikTok, quienes trataron de explicarle que el dinero de los impuestos sirve para pagar el costo de coberturas médicas y de seguridad, entre otras prestaciones a los beneficiarios.

