Biden se encuentra seguro después de que un carro golpeara a una camioneta de su caravana (VIDEO)

Un automóvil chocó contra una camioneta de la caravana del equipo de seguridad del presidente Joe Biden, que se encontraba estacionada justo cuando otro vehículo recogían al mandatario, la noche de este domingo en Delaware (EE.UU.).

Imágenes publicadas en redes sociales muestran al presidente Biden y a la primera dama, Jill Biden, cuando acababan de salir de la sede de la campaña de reelección en el centro de Wilmington poco después de las 8.00 de la noche hora local (1.00 am GMT).

La primera dama alcanzó a subir a un vehículo y justo cuando el mandatario se disponía a subir se escuchó el choque de un automóvil contra una de las camionetas de la caravana, que bloqueaba una intersección y se encontraba a varios metros de distancia.

El sonido tomó por sorpresa a Biden.

Los agentes del servicio secreto y la policía respondieron y detuvieron al conductor.

El presidente y la primera dama partieron sin problemas, según reportó la Casa Blanca. EFE

BREAKING: Clearer footage of the Presidential motorcade incident. According to pool reporters, the driver of the car the crashed was cooperating with Secret Service Agents. You can see a startled President Biden being quickly ushered into his SUV. pic.twitter.com/qdv5vWOXVX

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) December 18, 2023