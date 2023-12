“No juego por el segundo lugar”: Haley niega interés en ser vicepresidenta de Trump

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

Nikki Haley desmintió los rumores y aseguró no tiene ningún interés en convertirse en la candidata a la vicepresidencia de Donald Trump.

Por El Diario NY

“Es ofensivo cuando alguien dice: ‘Oh, ella quiere ser vicepresidenta’. No se hace algo así para ser vicepresidente”, afirmó la candidata presidencial republicana en una entrevista con David Brody de CBN, cuando le preguntaron si tenía alguna aspiración de acompañar al expresidente Trump en su eventual fórmula.

Incluso, la también exembajadora ante la ONU aseguró que ser vicepresidenta ni siquiera está en sus planes, ni de Trump ni de ningún otro.

“Ni siquiera es una conversación, y no importa qué candidato quiera que responda, no juego por el segundo lugar”, dijo, según recogió The Messenger.

Sin drama ni venganzas

Haley ya ha repetido en distintas ocasiones que su plan es llegar a la presidencia de Estados Unidos, pero los comentarios sobre una posible alianza con el expresidente Trump no cesan.

“No juego por el segundo lugar. Nunca lo he hecho y no lo haré ahora”, dijo Haley en un video de campaña publicado a mediados de noviembre. “Tenemos un tipo más [Trump] al que debemos ponernos al día y el impulso está creciendo. Podemos sentirlo aquí en New Hampshire. Podemos sentirlo en Iowa y vamos a seguir trabajando”.

Sobre su crecimiento en las encuestas, la exembajadora ante las Naciones Unidas argumentó que se debe a que está libre de “drama” en comparación con el expresidente Trump, quien tiene múltiples juicios abiertos en su contra.

“Conmigo no hay drama, no hay venganzas, no hay quejas. Es sólo trabajo”, aseguró Haley en su entrevista en CBN el martes.

¿De dónde vienen los rumores?

La respuesta de Haley se debe a que distintas personas cercanas a Trump han insinuado la posibilidad de la fórmula.

La primera de ellas fue Lara Trump, nuera del expresidente. “Han sucedido cosas más locas”, dijo en una entrevista. “No lo sé, nunca diría nunca con Donald J. Trump”.

