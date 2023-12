La Nasa capta un grupo de estrellas con la apariencia de un árbol de Navidad

Observatorios astronómicos de la Nasa han captado un conjunto de estrellas jóvenes, situadas a unos 2.500 años luz de la Tierra, y ha realzado los colores y figuras que forman este conjunto de luces para compararlo con un árbol de Navidad.

El “Cúmulo del Árbol de Navidad”, como fue bautizado popularmente el conjunto de estrellas que forman “NGC 2264”, está compuesto por cerca de cuarenta estrellas jóvenes y gases, y sus colores forman un “árbol cósmico” de luces y colores muy brillantes.

La imagen, captada por el observatorio de rayos X “Chandra” de la Nasa, fue distribuida a través de las redes sociales por la administración aeronáutica estadounidense y en pocas horas se ha viralizado hasta alcanzar hoy casi dos millones de reenvíos o 7,5 de “me gusta” en la red social X (antes twitter).

This certainly gets me into the holiday spirit – a new picture of the “Christmas Tree Cluster,” which is technically NGC 2264, a cluster of young stars. I hope you’re all enjoying this festive season and looking forward to Christmas! pic.twitter.com/oRyDPOftor

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) December 20, 2023