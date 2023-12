El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 23 de diciembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Conéctate con la naturaleza. Programa actividades al aire libre, actívate y disfruta el momento, sin distracciones y si puedes hacerlo con amigos o seres queridos, mucho mejor.

Tauro

Te sientes seguro y dispuesto a dar lo mejor en pro de la relación. Expresas abiertamente tus sentimientos y aclaras dudas que no te permitían vivir en paz. Ahora puedes respirar y estar en paz contigo misma y con tu pareja.

Géminis

Durante el día estás activo y con una agenda apretada, ya en la noche tendrás tiempo para hacer lo que desees. No te comprometas porque te veas atrapado en algún plan. Si no quieres hacer algo, di que no.

Cáncer

Arrastras un conflicto que puede alcanzar mayores dimensiones, muchas veces sin necesidad. Te preguntas y respondes tu mismo y creas un caos mental. Necesitas tranquilizarte.

Leo

Quieres ser el centro de atención y adoptas una actitud un tanto inapropiada, tanto que hasta tu mismo te desesperas. Relájate, este es un fin de semana de tener un perfil bajo.

Virgo

Cuidado con lo que dices. Tus palabras podrían irse en tu contra. Recuerda que eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Por otro lado tus palabras podrían ser malinterpretadas.

Libra

Hay personas que llegan a tu vida para darte una lección y otros para quedarse. Hoy te darás cuenta del papel que juega alguien en ciertos acontecimientos y estás listo para soltar. Hazlo sin rencores ni sentimientos de culpa.

Escorpio

Sospechas de todo y de todos. Te sientes víctima de alguien o tal vez de las circunstancias. Puede que no veas lo que sucede con objetividad y malinterpretes lo que sucede.

Sagitario

La vida te grita que debes cambiar, pero no te sientes preparado. Insistes en permanecer en tu zona de confort, pero difícilmente podrás hacerlo por mucho tiempo. De hecho hoy das un paso importante en pro de ese cambio.

Capricornio

Actúas un tanto frío e indiferente. Por un lado estás presente, pero por el otro parece que estás a cien kilómetros dd distancia. Necesitas enfocarte en el aquí y el ahora y alimentar un poco más la relación.

Acuario

Te sientes intranquilo, no quieres permanecer en tu casa por mucho tiempo y sólo quieres salir. Y es justo lo que harás, saldrás, compartirás y la pasarás en grande. No necesitas mucho, porque con tener actitud y ganas es suficiente.

Piscis

Tranquilo, piensa antes de reaccionar y luego, cuando estes seguro de lo que sucede y de las consecuencias de tus acciones, actúa. No hay mal que por bien no venga ni nada que no puedas controlar.