Semana: Álvaro Leyva revela que no conciliará con Thomas Greg & Sons por licitación de pasaportes

El canciller Álvaro Leyva explica por qué no va a conciliar con esa firma, en medio de la polémica licitación de pasaportes. Pone en tela de juicio a Martha Lucía Zamora y dice que él cuenta con el respaldo de Petro.

SEMANA: Tres funcionarios de la Cancillería lo desautorizaron a usted porque recomendaron conciliar con Thomas Greg & Sons, la firma que se siente afectada luego de que se declarara desierta la licitación de pasaportes. ¿Qué piensa?

ÁLVARO LEYVA: Ellos insinúan, recomiendan. A Germán Calderón España, por ejemplo, le acepté la renuncia como apoderado, él se presentó renunciado. Naturalmente, no voy a conciliar. Estoy en Haití, allá me está representando el vicecanciller Francisco Coy Granados. Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad. Reitero: ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso.

SEMANA: ¿No se siente defraudado? Algunos de sus propios funcionarios van en contravía de su decisión de no conciliar.

A.L.: No todos, yo no estuve. El doctor Salazar se declaró impedido, se lo negaron y se retiró. No participó.

SEMANA: Pero la jurídica de la Cancillería recomendó conciliar con esa firma.

A.L.: Sí, pero yo también soy jurídico. Ella recomienda y no le acepto porque soy la persona que hizo las cuatro resoluciones. Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable.

SEMANA: ¿Qué pasó con Calderón España, su apoderado?

A.L.: Era mi abogado hasta que, sin consultar, resolvió decir que había que conciliar con Thomas Greg & Sons. Él no era amigo de conciliar hasta las 9:30 de la noche del miércoles pasado, cuando SEMANA me entrevistó. Estuvo acompañándome en mi residencia ese día. Tenía unos papeles perdidos y él me los entregó. Recibió una llamada, le dijo a Juan Carlos Losada que su señora estaba enferma y se marchó. Pregunté dónde estaba Germán y me respondieron que se había ido.

