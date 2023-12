Tragedia en Cabimas: mala madre amarró y ahogó a sus dos hijas en un contenedor de agua

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

El pasado 20 de diciembre un dantesco hecho conmocionó al pueblo de Cabimas.Roselin Banett Sandrea Jiménez, de 38 años, ató los pies y las manos de sus hijas de tres y cinco años, y las ahogó en un contenedor con agua. La mujer tenía dos meses de haber llegado de Colombia.

Corresponsalía lapatilla.com

Rafael Sandrea, abuelo materno de las pequeñas, declaró al diario El Regional que no sabe que le pasó a su hija.

Contó que ella con su familia vivió cinco años en Colombia, y se regresó hace dos meses, porque su situación económica era precaria. Su esposo emigró a los Estados Unidos y ella se regresó a su tierra natal, el estado Zulia.

“Yo estaba en la cola de la gasolina a eso de las cinco o seis me llama mi esposa, me dice que me venga que a las carajitas les pasó algo. Yo me esmollejo y cuando llegó a la casa, veo a las niñas en el piso. Mi esposa y yo corrimos con ella al hospital y al llegar allá nos dijeron que no había nada qué hacer” relató Sandrea.

El hecho dejó consternados a los vecinos del sector 12 de Octubre en Cabimas. Una vecina, que prefirió reservar su nombre, dijo a lapatilla.com que Roselin desde que llegó de Colombia se le notaba intranquila, desesperada.

“El hecho que el marido se fuera a los Estados Unidos y las dejará solas a ellas, le afectó muchísimo me parecía a mí. Esta crisis ha desecho a las familias, eso afecta y duele”, dijo la señora.

Por decisión de los abuelos, los cuerpos de las menores fueron sepultados, inmediatamente que los forense entregaron los cuerpos el pasado jueves.

Roselin Banett Sandrea Jiménez confesó ante el Cicpc que cometió el crimen sin dar detalles. Sandrea permanece detenida en la sede del cuerpo de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento por el caso. Solo se conoció que una fuente policial reveló al portal El Pitazo que la mujer padece de esquizofrenia.