El error en un cálculo matemático y las dudas sobre la fecha de nacimiento de Jesús… ¿y si la Navidad es en octubre?

Hoy es la víspera de la Navidad, que se celebra para recordar el nacimiento de Jesucristo, para los cristianos el Hijo de Dios. En inglés esta festividad se llama “Christmas” y ese nombre proviene de “Christ mass”, la “Misa en honor a Cristo” que se celebraba el día de su nacimiento. Es decir, un servicio religioso donde los cristianos, católicos, ortodoxos y anglicanos recuerdan que Jesús murió y luego resucitó, y en esa fecha hacen memoria de su nacimiento en Belén. El servicio de esta misa era el único en el año que se oficiaba después de la puesta del sol y antes del amanecer del día siguiente, por eso la gente lo había a medianoche, dado que todas las liturgias debían ser por la mañana.

La Navidad ahora es celebrada por personas dee todo el mundo, ya sean cristianos o no. Es un momento en que la familia y los amigos se reúnen y recuerdan las cosas buenas que tienen. A la gente, y especialmente a los niños, también les gusta la Navidad, ya que es una época en la que se dan y reciben regalos.

Nadie sabe qué día, mes o año nació Jesús. No se da una fecha en la Biblia, entonces, ¿por qué lo celebramos el 25 de diciembre? Los primeros cristianos ciertamente tenían muchos argumentos en cuanto a cuándo debería celebrarse. Además, el nacimiento de Jesús probablemente no ocurrió en el año 1, sino un poco antes, entre el 2 A.C y el 7 A.C. La primera fecha ‘oficial’ registrada de la celebración de la Navidad el 25 de diciembre fue en 336, durante la época del emperador romano Constantino, el primero que se convirtió al cristianismo. Pero no era un festejo oficial del estado romano en ese momento.

Sin embargo, existen muchas tradiciones y teorías diferentes sobre por qué se celebra la Navidad en esta fecha

El 25 de marzo también fue el día en que algunos de los primeros cristianos pensaron que el mundo se había hecho. Y, también, muchos sostienen que es la fecha exacta de la crucifixión. Es decir: Jesús fue concebido y murió el mismo día del año. La muerte de Jesús sucedió el 14 de Nisán en el calendario judío, la fecha de la festividad judía de la Pascua. El calendario judío es lunar (basado en la luna, en lugar de fechas fijas) y, por lo tanto, se mueve en comparación con las fechas en calendarios ‘fijos’ como el calendario gregoriano de occidente (o el juliano que se usaba con anterioridad).

