Tormentas en el este e incendios en el oeste: la lucha de Australia por el fenómeno El Niño (Videos)

Las autoridades australianas alertaron este domingo de incendios en el oeste del país y tormentas al este en medio de la inestabilidad meteorológica debido al fenómeno de El Niño y el calentamiento global.

El servicio de bomberos del estado de Australia Occidental (suroeste) publicó hoy una alerta en sus redes sociales para los habitantes del condado de Manjimup debido a varios incendios, con “posibles amenazas a vidas humanas y propiedades”.

Las autoridades informaron la víspera de que dos viviendas fueron calcinadas por el fuego al sur de Perth, la capital de Australia Occidental, lo que eleva a cinco las casas quemadas en los últimos días.

Downgraded but still critical, #Bushfires in Western #Australia persist. Watch and act alerts extend from Julimar to Callcup

Los bomberos llevan semanas luchando contra los fuegos en este estado occidental, mientras que el calentamiento del mar provoca frentes lluviosos en el este.

Así, la Oficina de Meteorología indicó que fuertes tormentas amenazan con vientos poderosos y lluvias copiosas zonas de los estados de Nueva Gales del sur y Queensland, en la parte oriental del país.

La temporada de incendios en Australia comienza normalmente en noviembre, en el inicio del verano austral, aunque este año El Niño está causando mayor inestabilidad atmosférica.

Largest flood in over a century cut off towns, and crocodiles stalked floodwaters in #Cairns as #CycloneJasper dumped record rain in #Australia

02/15#Queensland #Flood #Cyclone #Jasper #QueenslandRain #Flooding #Rain #flashflood #Oz #Storm #Weather #Viral #Climate pic.twitter.com/VhsWmxn2Gw

— Earth42morrow (@Earth42morrow) December 24, 2023