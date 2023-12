El cine que se viene en 2024 estará plagado de precuelas y secuelas de alto voltaje

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras el año de ‘Barbie’ y de las huelgas de Hollywood, en 2024 llegará una avalancha de secuelas o precuelas muy esperadas, como las ‘Dune’, ‘Ghostbusters’ ‘Gladiator’, ‘Deadpool’, ‘Despicable me’, ‘Inside Out’ ‘Mad Max’, ‘John Wick’ o ‘Joker’.

Pero también habrá hueco para títulos originales que han levantado grandes expectativas: ‘Mickey 17’, de Bong Joon Ho; ‘Back to black’, sobre Amy Winehouse; ‘Chalengers’, lo nuevo de Luca Guadagnino, con Zendaya; ‘If’, una de amigos imaginarios dirigida por John Krasinski, o ‘The Watchers’, debut en la dirección de Ishana Shyamalan, hija del director de ‘The Sixth Sense’

Secuelas que prometen buen cine

Sin perjuicio de que siempre viene bien ver la película de la que parte una secuela, la lista que viene a continuación augura que el recuerdo será suficiente para un feliz aterrizaje en salas y habrá un montón de espectadores pendientes de llenarlas.

Segundas partes que serán buenísimas, seguro. Como la superesperada ‘Dune: Part Two’, dirigida por el canadiense Denis Villeneuve, que hizo la primera en 2021, y que mantiene a Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson o Javier Bardem e incorpora a Florence Pugh o Austin Butler.

O ‘Inside Out 2’, con la imbatible propuesta de ver a Riley nueve años después llegando a la adolescencia con su avalancha de sensaciones y una nueva emoción, Ansiedad, en ese cerebro suyo que sigue dando cancha a Tristeza, Alegría, Miedo, Ira y Asco.

Con ‘Beetlejuice 2’ Tim Burton cumple su promesa de recuperar a la familia Maitland, nada menos que 25 años después. Michael Keaton, Winona Ryder o Catherine O’Hara repiten junto a Jenna Ortega o Willem Dafoe.

Otra ‘joya’ que vuelve del pasado lejano es ‘Gladiator 2’, también recuperada por el director de la primera del año 2000, Ridley Scott, que ficha a Pedro Pascal para sustituir a un insustituible Russell Crowe cuando tenía 36 años y en plenas facultades físicas.

Otra de las secuelas que más curiosidad despierta es ‘Joker: Folie a Deux’, que asume el propio Todd Phillips, y que cuenta de nuevo con Joaquin Phoenix, acompañado de Lady Gaga en una historia que se convierte, nada menos, que en un musical.

Y como ya es habitual, hay novedad en el universo de Tolkien, esta vez con ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’ (Kenji Kamiyama), precuela de animación ambientada 183 años antes de lo ocurrido en la trilogía.

Llega también ‘Deadpool 3’ con el gran aliciente de recuperar a Hugh Jackman interpretando al mítico Wolverine de la saga ‘X-men’, y Ana de Armas se mete en el universo de John Wick con ‘Ballerina’.

En ‘Alien: Romulus’, el uruguayo Fede Álvarez recrea el universo de la original ‘Alien’ de 1979. Y George Miller vuelve al universo Mad max con ‘Furiosa’, con Ana Taylor-Joy y Chris Hemsworth.

Una nueva de cazafantasmas -‘Ghostbusters: Frozen Empire’-, otra de los simios -‘Kingdom of the Planet of the Apes’- y la enésima de Godzilla, son otras de las nuevas entregas de historias que llegarán de historias más que conocidas.

En las películas destinadas al público infantil, pero del que disfrutan igual los adultos, además de ‘Inside Out’, se estrenarán las nuevas entregas de ‘Kung Fu Panda’ y ‘Despicable Me’, que llegan a las cuatro, o ‘Mufasa: The Lion King’, precuela del éxito de Disney de 2019, rodada en imágenes generadas por ordenador.

Nuevas historias de nombres consagrados

Y aunque muchos grandes nombres del cine estrenaron en 2023, el nuevo año contará con títulos originales con cineastas destacados detrás más allá de las secuelas, precuelas o remakes.

Es el caso de ‘Challengers’, la película de Luca Guadagnino que tenía que haber inaugurado la Mostra de Venecia y cuyo estreno se pospuso por las huelgas. Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist forman un triángulo amoroso de lo más atractivo.

Richard Linklater desembarca con ‘Merrily We Roll Along’, una comedia musical protagonizada por Paul Mescal, que es una adaptación de una obra musical de 1934 pero que sin duda tendrá el toque especial del realizador texano.

Lo mismo que ocurrirá con el nuevo ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro, que se ha rodeado de un elenco destacado: Mia Gith, Andrew Garfield, Oscar Isaac o Christoph Waltz.

El veterano -93 años- Clint Eastwood aún tiene energías para seguir dirigiendo y presentará ‘Juror #2’, de Clint Eastwood, una de juicios y asesinatos.

Un gran reparto para ‘The Book of Clarence’, con Benedict Cumberbach, James McAvoy, David Oyelowo y Omar Sy. Y despierta mucho interés lo nuevo de Nog Joon Ho (‘Parasites’), con una historia de clones protagonizada por Robert Pattinson.

El debut en la dirección Ishana Shyamalan, con ‘The Watchers’, el paso a la comedia de John Krasinski con ‘If’ o la vida de Amy Winehouse contada por Sam Taylor-Johnson, son otros de los títulos destacados de 2024.

