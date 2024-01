El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 3 de enero de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Es probable que tus planes no avancen tan rápido como esperabas, pero no te preocupes, porque en realidad si se están moviendo. Ve paso a paso, poco a poco, nada ganas con preocuparte o desesperarte. Tendrás las herramientas para lograrlo, pero debes buscarlas, porque en este momento no están a la mano, y mientras lo haces recuerda que el que busca, encuentra.

Tauro

Tus elecciones son más acertadas que de costumbre. Estás en una etapa en que piensas aún más tus decisiones antes de ejecutarlas, prevé los pro y los contras y actúas solo si estás seguro. Es como un reto personal y estás más que dispuesto a salir adelante y para estas consciente de que no puedes volver a actuar como lo has hecho en el pasado.

Géminis

Puede que hoy no alcances la meta prevista y te sientas un poco frustrado, pero no decaigas, puedes tener retrasos, cometer errores y hasta hacer una pausa. Solo necesitas relajarte y definir cuál será el siguiente paso a dar para que esta vez si llegues a tu objetivo.

Cáncer

Para profundizar en el corazón de quienes amas debes crear nuevos puentes de comunicación, ser más cercano, inspirar más confianza, crear un lazo en que ambos se sientan cómodos. Puede que al principio haya cierta resistencia, pero no hay nada que con paciencia no se pueda lograr.

Leo

Lo has intentado todo y nada parece funcionar, pero aún así continúas adelante, porque crees en ti y en tus sueños. La meta es la misma pero puede que necesites cambiar el plan. Buscar apoyo en otras personas y asentar nuevas bases.

Virgo

Hoy estás sensible y te tomas todo un poco más personal. Te sientes víctima de ciertas personas y circunstancias y los culpas por lo que sucede, pero no es así o por lo menos no lo es al cien por ciento. Tú también tienes cierto grado de responsabilidad. Cuando asumas esa verdad te será más fácil seguir adelante.

Libra

La verdad hace que una relación sea más sólida. Ten presente que ser devastadora mente sincero sólo conduce al dolor y al resentimiento. Hay forma de decir las cosas con el mismo impacto. Debes ser prudente con tus palabras, respetuoso y considerado, amoroso y comprensivo para que esa y todas las verdades sean más llevaderas.

Escorpio

Tienes ganas de hacer y deshacer. De cerrar ciclos y de abrir otros mucho más prometedores. Lo actual está desgastado y necesitas pasar de nivel. Incluso, eres capaz y estás preparado para dedicarte a varias actividades de forma simultánea. Puede que sea más fácil decirlo que hacerlo, pero eres lo suficientemente hábil como para hacer lo que te propongas.

Sagitario

Hoy pones al día asuntos pendientes en un tiempo récord, sin obstáculos ni resistencia de tu parte, y es que a veces puedes ser tú peor aliado, dejas para después y entorpeces tu propio crecimiento. A la par das inicio a un nuevo proyecto, pequeño pero prometedor.

Capricornio

Quédate con quien estés feliz, una persona que te mire a los ojos y no sea necesario pronunciar palabras, con quien el silencio sea cómodo, que no necesites exigir apoyo, porque cuando el sentimiento es verdadero, todo fluye y se da sin que lo pidan, porque te escucha y presta atención, porque conoce tus necesidades.

Acuario

Sales de tu zona de comodidad y te atreves a lo que sea. Das ese primer paso que determinará que sucederá los próximos meses. El éxito está en tus manos, no lo dejes escapar. Prepárate para que cuando llegue puedas manejarlo, pero sobre todo, mantenerlo.

Piscis

No importa que tengas que trabajar un poco más, de hecho estás consciente de que el proceso será más intenso y que necesitarás poner todo de ti, e incluso pedir ayuda, pero esta bien, eres fuerte, luchador nato y como crees en lo que haces, lo puedes lograr.