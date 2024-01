La OMS pide uso de mascarillas y volver a vacunarse contra el Covid-19

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó al mundo a usar mascarillas y a vacunarse por la creciente incidencia de patologías relacionadas con el covid-19.

“Las enfermedades respiratorias causadas por covid-19, la gripe y otros patógenos han aumentado en muchos países durante semanas y se espera que esto continúe después de las recientes festividades“, escribió Ghebreyesus en su cuenta personal de la red social X, el pasado viernes.

En tal sentido, la recomendación profesional de Ghebreyesus es “hacerse la prueba y buscar atención cuando sea necesario, porque los tratamientos contra el covid-19 pueden prevenir enfermedades graves y la muerte“.

Asimismo pidió al mundo que “continúen usando mascarillas, ventilación y distanciamiento para reducir la exposición, y asegúrense de que ustedes y sus seres queridos estén al día con sus vacunas contra el covid-19 y la gripe“,

En cuanto a los gobernantes del mundo, instó a que hagan gestiones para “brindar acceso a pruebas, tratamientos y vacunas confiables, especialmente a quienes corren mayor riesgo de sufrir una infección grave“.

Ghebreyesus aseguró que las autoridades de todos los países deben accionar para “mantener la vigilancia, la secuenciación y la presentación de informes para seguir la evolución del virus [que provoca el] covid-19 y proporcionar mensajes claros sobre los riesgos y las medidas para reducir el riesgo para sus poblaciones“.

La OMS instó a que hay que seguir las recomendaciones sugeridas por el ente para contrarrestar los contagios por covid-19, para la organización el mundo debe tomar las mismas medidas que se tomaron en 2023 por la amenaza global que representa esta enfermedad.

Respiratory illnesses from #COVID19, flu and other pathogens have been on the increase in many countries for weeks and this is expected to continue following the recent holidays.

As individuals: make sure to test and seek care when needed because COVID-19 treatments can prevent…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 5, 2024