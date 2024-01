La historia de vida de Anto Pane, la influencer erótica que sueña con ser presidenta (FOTOS)

Posteado en: Sexys, Titulares

En el imaginario popular el departamento de Anto Pane es un gran estudio de grabación de contenido hot, lleno de disfraces eróticos, juguetes sexuales, luces y cámaras de video. Pero nada más lejos de la realidad que eso. La influencer, que se dedica a vender fotos y videos en OnlyFans, y suele estar involucrada en numerosos escándalos mediáticos, vive en un departamento de dos ambientes en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Argentina, que es absolutamente simple, igual que ella.

Por: Clarín

Tal como ella misma lo dice, detrás de la mediática Anto Pane está Antonela Pane, una joven de 27 años que vive con sus tres gatos (Charlotte, por Charlotte Caniggia; Blair, por el personaje Blair Waldorf de la serie Gossip Girls; y Tino, por Martina Tini Stoessel), sumamente tranquila y hasta, por momentos, tímida.

-Si tuvieras que definirte, ¿quién es Anto Pane?

-¿Antonela Pane o Anto Pane? Porque son dos cosas diferentes: Anto Pane es un personaje de las redes, es el personaje que tiene OnlyFans, que sube las historias bizarras y graciosas cuando salgo con mis amigos. Esa es la actriz porno, porque vendo contenido desde los 20 y tengo 27. Hace 7 años que vendo contenido, nunca trabajé de otra cosa.

-¿Y Antonela Pane cómo es?

-Mucho más tranquila. La gente cuando me conoce me dice “Eres re tranquila, nada que ver a las redes”. Soy súper tranquila. Pero cuando me ponen un flash, enloquezco… esa historia del auto en Punta, por ejemplo, yo estuve todo el viaje sentada y callada. Después dije “Vamos a hacer la historia”, me saqué el cinturón y grabé la historia, jodiendo. Se escucha que digo “¡Dale, guacho, súbeme el volumen!”. Y yo no habló así, lo hice jodiendo. Después me pongo el cinturón y soy normal.

