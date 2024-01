Rusia encontró las cajas negras del avión que se estrelló con 65 prisioneros ucranianos, ¿qué revelaron?

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Las autoridades de Rusia informaron, este jueves, que ya fueron localizadas las cajas negras del avión Il-76, el cual se estrelló el pasado miércoles en la región rusa de Bélgorod; a bordo de la aeronave viajaban y murieron 74 pasajeros, de los cuales 65 eran prisioneros de guerra de Ucrania, razón por la que se ha pedido al Kremlin que el caso sea investigado a profundidad.

Por: El Heraldo

Ahora, las autoridades de Rusia confirmaron que ya tienen bajo su poder las cajas negras del avión, las cuales serán examinadas para conocer cómo fueron los últimos momentos de la aeronave, antes del accidente: “según datos preliminares, el estado de ambas cajas negras permitirá su descifrado. Serán transportadas en un vuelo especial a un laboratorio del Ministerio de Defensa (en Moscú), donde se procederá al análisis de su contenido”, dijo un portavoz del Kremlin a la agencia TASS.

¿Qué pasó con el avión ruso Il-76?

La fuente confirmó que las cajas negras del avión se encuentran en buen estado, por lo que ayudarán a esclarecer qué fue lo que sucedió con los 74 pasajeros que se encontraban dentro de la aeronave. Cabe mencionar que las 65 víctimas ucranianas eran prisioneros de guerra que el gobierno ruso planeaba intercambiar con Ucrania, a cambio de que el gobierno del presidente Volodímir Zelenski dejara en libertad a soldados rusos.

Tras el accidente, el Kremlin acusó que el accidente fue ocasionado por un supuesto misil lanzado por Ucrania. Sobre esta hipótesis, el portavoz del gobierno ruso señaló que en la zona del accidente también se encontraron lo que podrían ser restos del presunto misil ucraniano: “se encontraron elementos que confirman la influencia externa en el avión”, dijo la fuente a la agencia de noticias.

¿Qué dice Rusia sobre el accidente?

Rusia ha mantenido su postura y acusa directamente a Ucrania de haber provocado el accidente; por su parte, Volodímir Zelenski ha negado que su gobierno estuviera implicado en el siniestro y, por el contrario, señaló que todo podría tratarse de una nueva estrategia de Valdimir Putin, agregando que no hay evidencia de que en el avión se encontraran pasajeros de nacionalidad rusa.

