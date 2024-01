Salomón Rondón tras su salida de River Plate: La liga mexicana no tiene nada que envidiarle a las otras del continente

Posteado en: Actualidad, Deportes

Salomón Rondón fue una de las apuestas fuertes de la dirigencia y de Martín Demichelis (fue su compañero en Málaga de España) para reforzar la ofensiva. Sin embargo, el delantero venezolano nunca logró asentarse como titular en el primer equipo de River Plate y en la actual ventana de transferencias forzó su salida rumbo al fútbol mexicano. El futbolista, incluso, llegó a declarar que “había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da la revancha” luego de su debut con la camiseta del Pachuca.

El ex Everton y Newcastle tuvo un prometedor inicio en la Liga MX al marcar el único tanto de su equipo en la victoria en condición de visitante ante Cruz Azul. En diálogo con Fox Sports Radio México, el referente de la selección vinotinto manifestó que “desde que llegué que me trataron de 20 puntos, muy contento de estar aquí, de este cambio. Caí con el pie derecho en la Jornada 1, cuando jugamos con Cruz Azul, así que muy contento”

Prosiguiendo con la charla, Rondón se refirió a su salida de River Plate y destacó la importancia del certamen mexicano. “Yo que he estado en distintos países, distintas ligas, lo digo sinceramente, no es demagogia, la Liga mexicana no tiene nada que envidiarle a ninguna liga del continente. Es una liga muy competitiva, con varios equipos peleando por salir campeón. La fase final, que se llama La Liguilla, es más picante, llama la atención. Tengo compañeros que compitieron aquí y cuando me llamaron no lo dudé ni un segundo. Lo hablé con la familia”, explicó.

“Me parece que terminé el 22 en Argentina y el 23 ya estaba hablando con Almada y no dudamos en tomar este desafío. Tenía ganas de salir, explorar otra liga, otra cultura. Estaba necesitado de seguir compitiendo, que es lo que me ha caracterizado. Pachuca me dio la oportunidad, estoy agradecido”, sentenció el deportista, dejando en claro que al día siguiente de levantar el Trofeo de Campeones ante Rosario Central en Santiago del Estero comenzó a dialogar con el director técnico de los Tuzos para sumarse a este nuevo proyecto.

