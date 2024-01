José Gato Briceño: Popurrí en arranque del año electoral

Posteado en: Opinión

Inicio mis consabidas notas en este año 2024, enviando un afectuoso saludo y abrazo a mis lectores y para continuar registrando en estas líneas la historia en mi blog gatobriceno.blogspot.com, los acontecimientos semana a semana siempre referidos de alguna forma a la tragedia venezolana generada por Hugo Chávez Frías, alias el traidor mayor, hoy felizmente difunto y su heredera pandilla de nefastos narcomalandros que han multiplicado superlativamente el mal vivir de nuestra gente, con su prepotente manejo del poder y corrupción desenfrenada.

La situación entre finales del año pasado e inicios del presente no cambió mucho, violaciones a los derechos humanos sin freno, el control férreo de la dictadura sobre todos los aspectos de la vida de los venezolanos se acrecienta cada segundo, una victoria más con la liberación de Alex Saab, su testaferro más protegido y valioso y el olvido total del show de teatro llamado Esequibo han sido a grosso modo los sucesos en un país atribulado por falta de servicios, retraso total y miseria con unos gobernantes poco ocupados en mejorar la vida de nuestra gente.

Uno de los temas que venía pendiente, luego de que los mafiosos del PSUV no pudieron detener el proceso electoral interno para la elección del líder opositor en octubre 2023, era la realidad sobre la inhabilitación de la candidata única y líder electa María Corina Machado (MCM), quien asistió ante el máximo tribunal en el último día establecido para apelar a la inhabilitación política, tras lo acordado entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria.

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Pues esta semana ya esa diatriba o interrogante, que para mí ya tenía respuesta, no fue una sorpresa pues se supo de la ratificación de la inhabilitación de Maria Corina Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia controlado de manos de los “magistrados” militantes y activistas del PSUV, con su nueva presidente, amiga incondicional del capo mayor Diosdado Cabello.

Asumiendo que como mencioné, el pasado 22 de octubre los venezolanos le confiamos el liderazgo de la oposición a María Corina con más del 92 % de los electores, y será ella quien debe marcar la pauta hasta el final. Si fuera el caso de que tenga que decidir levantarle la mano a una persona de su confianza, los venezolanos debemos apoyarla hasta el final, no se emocionen los dinosaurios de los partidos llamados el G4 que serían ellos quienes escogerían al candidato, no debemos olvidar que dichos fósiles son agentes tarifados que están a los pies del narcoregimen y para muestra un botón, las recientes elecciones para el referéndum sobre el Esequibo que salieron como unos corderitos apoyando la propuesta de sus colegas malandros, que por cierto volvieron a quedar como tontos útiles ya que esa payasada del nuevo estado Esequibo quedó en el olvido.

No me cansaré de decirlo, escribirlo, gritarlo, yo soy del grupo de venezolanos que cree y apoya cualquier salida para liberar a Venezuela del secuestro de esa organización internacional narcocriminal, malandro o choros no cumplen su palabra, van 16 diálogos en los que se burlaron hasta del Papa Francisco y de este último acuerdo, el de Barbados, se burlaron y rieron del presidente de los EE.UU Joe Biden, o quién sabe si tal vez es cómplice.

Por más que me ubico en modo reflexión desde la cárcel del exilio, para visualizar fórmulas de arrancar está peste, como los bautizó el amigo Gustavo Tovar Arroyo, lo único que tiene realmente viabilidad es plomo, pólvora y drones, esa es la solución para esos desalmados que se adueñaron de nuestra patria y no la soltarán, si no es por la fuerza.

Al decir que apoyo cualquier salida, incluyendo en la que menos creo “LA ELECTORAL” me refiero a que confiemos en María Corina y démosle la confianza hasta el final.

Mi energía y fuerzas están enfocadas en retarlos, denunciarlos y fustigarlos, sin tregua, sin pausa lo hago cada segundo con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA .

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter :@josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook :@josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com