Justin Timberlake no descartó nueva música de Nsync tras el éxito de su tema de 2023

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En una reciente aparición en The Kelly Clarkson Show, Justin Timberlake ha compartido emocionantes noticias que podrían alegrar a los fieles seguidores de NSYNC. Tras el lanzamiento de su primera colaboración en dos décadas, Better Place, hace pocos meses, las especulaciones en torno a un posible nuevo álbum han sido constantes. Pero no fue hasta este martes que el cantante estadounidense rompió el misterio.

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Todo indica que el icónico grupo pop parece aún no haber concluido su regreso, para la alegría de los amantes de la música noventera. Al ser cuestionado por Kelly Clarkson sobre sus múltiples talentos, Timberlake enfatizó en su pasión por la música. “Produces, escribes canciones, actúas, haces de todo… ¿hay algo que te quede por hacer?”, le dijo la cantante.

“Al crecer en la industria y tener acceso a tantas cosas en el estudio, me convertí en una rata de estudio”, respondió el intérprete de Mirrors. “Me encantaba estar allí y me encantaba el proceso creativo y también en lo que respecta a las armonías”. Inmediatamente, y sin que Clarkson lo mencionara, no pudo evitar mencionar a sus compañeros de NSYNC.

“Pasé un tiempo con otros cuatro chicos haciendo muchas armonías”, bromeó Justin, en alusión a su etapa en la boy band con JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass, que duró de 1995 hasta 2002. El cantante reconoció a Clarkson que aún existe la nostalgia y la conexión entre los miembros originales.

La popular agrupación lanzó su tema Better Place el pasado septiembre, como parte del soundtrack de la película Trolls 3: se armó la banda. Este single único marcó su primera canción juntos después de 20 años de silencio musical. “Ustedes rompieron el internet cuando regresaron para la canción”, dijo la presentadora.

“Sí, eso fue divertido”, reveló Timberlake. Gracias al breve reencuentro que ha reavivado la creatividad entre sus miembros, el artista de 42 años abrió las puertas a posible nueva música de NSYNC. “Es una locura, hay tantas cosas que se retoman justo donde se quedaron, en cuanto a la química. Hemos estado en el estudio, así que puede que haya algo”, confesó.

Más detalles en INFOBAE