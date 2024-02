“El juego de calamar 2” lanzó su primer adelanto: una llamada misteriosa y la promesa de una venganza

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Los productores de El juego del calamar lanzaron un adelanto muy breve de lo que será la segunda temporada de la serie que se estrenará durante este año en el streaming.

Por: TN

Si bien todavía no se sabe la fecha en la que se verá, Netflix anticipó un pequeño fragmento que permite espiar parte de su argumento. En el brevísimo clip el protagonista jura venganza contra el villano que está detrás del perverso concurso de supervivencia.

“Te vas a arrepentir de la elección que hiciste”, lo amenaza una voz, por teléfono, a Seong Gi-hun, el personaje encarnado por Lee Jung-jae. Con el pelo teñido de rojizo y saliendo de lo que parece ser una estación de trenes, su respuesta fue una dura advertencia: “Te voy a encontrar”.

¿Cómo será “El juego del calamar 2?

Todavía no se sabe a ciencia cierta el argumento central de la nueva temporada, pero por lo que se deja ver en las primeras imágenes de su adelanto, la ficción arranca exactamente en el mismo momento en el que terminó la primera temporada.

