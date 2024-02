Reverol pide paciencia a los zulianos… que se calan apagones de hasta ocho horas diarias

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Pese a la solicitud del ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, de tener paciencia por los trabajos de mantenimiento y reparación de la línea N2, Tablazo – Cuatricentenario, los zulianos alegan que estar entre 5 y 8 horas sin el servicio eléctrico es inhumano.

Corresponsalía lapatilla.com

Esta última semana de enero e inicio de febrero, el racionamiento ha sido agobiante. Las actividades personales y laborales se ven afectadas, prácticamente paralizadas por la suspensión del suministro eléctrico.

La marabina Del Mar Castillo comentó que se siente cansada, agotada, pues su jornada de trabajo inicia a las 7:00 de la mañana, pero se despierta a las 5:00 am para alistar sus cosas. Relató que el servicio eléctrico es suspendido desde las 8:00 de la noche hasta las 12:00 am y se repite luego de 3:00 am a 7:00 am.

“No duermo bien. Aunque usted no lo crea, no tengo aire acondicionado, un bajón lo dañó y no tengo para repararlo. Solo tengo un ventilador para mi hijo y para mí, entonces ya se imaginarán el calor, los zancudos, etc. Tengo cocina eléctrica, me queda cuesta arriba poder cocinar. Llegó a casa pasada las 6:00 de la tarde”.

Dijo que este nuevo racionamiento, aun cuando es para reparar, está trayendo gastos extras a su bolsillo. “¿Quién me los reconoce? Nadie”, cuestionó Castillo, quien es empleada pública.

“No puedo muchos días hacer ni desayuno, ni almuerzo. Entonces debo comprar y muchas veces no tengo. Toca beber mucha agua o suspirar para llenarse. El transporte me ha dejado, porque me quedo dormida, y allí viene otro gasto más con los pasajes”, dijo.

Néstor Reverol, quien también es vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, informó que los trabajos de mantenimiento avanzan de manera satisfactoria en la línea N2 Tablazo – Cuatricentenario a 400 KV en el estado Zulia.

Detalló que las reparaciones comprenden la sustitución de alrededor de 60 kilómetros de conductor en 85 torres. La fase B del proyecto incluye 20 torres, las cuales están ubicadas en medio del Lago de Maracaibo.

El ministro Reverol informó que el trabajo se desarrollará durante 63 días con el propósito de brindar más confiabilidad y estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“Unos 23 años tenía ese cable y estamos haciendo el reemplazo. Por eso aplicamos la administración de carga (racionamiento). Pedimos a los zulianos compresión”, dijo el funcionario.