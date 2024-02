Beatrice E. Rangel: Los verdaderos enemigos de Milei

Posteado en: Opinión

El pueblo Argentino decidió seleccionar como timonel a una persona extraña al sistema político imperante desde hace un siglo. Y de la misma manera como el sistema inmunológico reacciona contra la presencia de cuerpos extraños en el organismo, los intereses creados del sistema precapitalista argentino están rechazando la presencia del nuevo líder.

Muchos consideran que estos intereses terminaran por torcer el camino de liberación económica y política que plantea el presidente Javier Milei. Y las imágenes de grupos violentos arrasando con las puertas del parlamento y sus inmediaciones parecieran dar credibilidad a esta tesis. Sin embargo considero que es menester analizar los orígenes de las protestas argentinas para identificar los frentes enemigos y determinar si en realidad cuentan con el poder de llevar al fracaso ala agenda de Milei. A mi modo de ver solo un actor puede lograr este objetivo.

El primer grupo de enemigos es vario pinto y esta compuesto por todos aquellos que podemos denominar políticos profesionales. Son hombres y mujeres que han vivido todas sus vida de la hacienda pública y al suspenderles la mesada van a reaccionar violentamente porque no se trata de personas reciclables al sector privado de la economía. Carecen de know how operacional para ejecutar, tareas, desarrollar proyectos o liderar equipos de producción. Este grupo surtirá los ejércitos de las protestas violentas; la distribución de enjundios y calumnias por las redes sociales y del daño a las instalaciones públicas. Se trata sin embargo, de un grupo sin consistencia ni capacidad de continuidad. Porque vende sus servicios al mejor postor y cuando el dinero desaparece con el se van los bríos combativos. Aquí se incluyen piqueteros y barras bravas. Y la capacidad de financiación a estos grupos por parte de la política tradicional argentina esta en estrepitoso declive.

El segundo esta representado por los empresarios “locales”. Se trata de lideres de industria que no tienen la menor idea de como funciona el mundo y tampoco les interesa mucho aprender porque en Argentina tienen un coto reservado para hacer riqueza y prosperar. Son los que ven en la competencia la fuente de la destrucción y en el comercio libre una sentencia de muerte. Este grupo es sólido ya que sus integrantes comparten intereses, se existe coordinación al interior del grupo y ha penetrado el poder político. Este grupo será el cancerbero de las reformas económicas. Pero se puede controlar via el apoyo a las nuevas generaciones de emprendedores que no solo tiene pensamiento global sino que sus emprendimientos han sido probados en mercados foráneos. Estos últimos serian la savia de la nueva economía.

Y luego están los medios de comunicación cuya actitud frente al cambio puede ser letal o beneficiosa. Sera letal en la medida que el giro a la política económica afecte negativamente. sus negocios no mediáticos Por tanto hay que calibrar cuando se adopte cada medida cuál será su impacto sobre los negocios de los mediáticos de manera de estar preparados para su reacción. Y si fuera irracionalmente negativa habría que practicar “balconazos” para conversar de manera directa con el pueblo que lo ha elegido.

En cuanto a la alianza no santa de las naciones del socialismo del siglo XXI, contra el régimen del Javier Milei no creo que jueguen un papel determinante. En primer lugar porque al entrar Venezuela en bancarrota, carecen de recursos para movilizarse como lo hicieron en noviembre del 2005 para abuchear al presidente George w Bush en el contexto de la Cumbre de Las Americas. Si tienen capacidad de sincronización con grupos violentos locales y con el crimen organizado transnacional. Esto nos lleva al meollo del problema. Porque el crimen organizado transnacional si cuenta con recursos para desestabilizar naciones.

El único factor con capacidad para desestabilizar estados hoy en día es el crimen organizado transnacional. Y es este el verdadero nudo Gordiano que debe ser resuelto por Milei. Una política firme frente a la delincuencia que le devuelva a los argentinos la libertad para disfrutar sus veredas, visitar sus parques y compartir un café con amigos por las amplias avenidas del país movilizara a la ciudadanía entera a favor del novel presidente. Y en la medida que se recuperen los equilibrios económicos y la situación deje de ser apremiante, la ciudadanía se volcara en favor de la libertad. Y como dijo una vez Bolivar “cuando un pueblo decide ser libre termina por serlo”.