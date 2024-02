Adamari López dice la causa por la que sigue sin galán y cuenta lo que hará en San Valentín

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La boricua Adamari López recientemente ofreció una entrevista a HOLA! AMÉRICAS, esto con motivo a una fecha que se acerca y suele ser bastante especial, y es que estamos hablando del 14 de febrero por el Día de San Valentín. Por ello, la presentadora de televisión contó el motivo por el que sigue soltera desde su separación con Toni Costa.

“He salido, pero no se ha dado nada más concreto. Me han presentado (galanes) y he salido, me lo he pasado muy bien, pero no. Yo soy muy cuidadosa también en a quién le puedo presentar a mi hija. Tengo una niña, no estoy para salir con alguien solo porque sí”, comenzó diciendo durante la entrevista.

La madre de Alaïa Costa agregó: “No tengo ni la necesidad, ni la urgencia, ni el deseo de que sea así. Lo que quiero es una relación estable con una persona que valga la pena”.

“Ellos quieren un sugar daddy para mí y yo quiero un buen hombre a mi lado. Que esté a la par conmigo o más, pero no estoy buscando un sugar daddy, estoy buscando un hombre. Y no estoy buscando tampoco, realmente desearía que si llegara alguien fuera un hombre con todas las letras, que quisiera compartir conmigo la vida, pero que tenga sus propias metas, que tenga valores, que tenga principios, y que quiera una estabilidad con la pareja, que quiera compartir conmigo”, expresó a HOLA! AMÉRICAS.

A la también actriz le llegaron a consultar si desea tener un hogar mucho más grande y respondió: “Tengo la ilusión de que en algún momento si vuelvo a tener una pareja, esa pareja a lo mejor tenga sus hijos y pueda existir una relación linda con los hijos de mi pareja. Eso sería como un sueño. Desearía que si llegara alguien fuera un hombre que quisiera compartir conmigo la vida, que tenga sus propias metas, valores, y principios”.

López destacó que no se siente apresurada por estar acompañada: “No estoy pensando en eso. Ahora mismo a lo mejor te diría que no, pero si salgo por la puerta de donde estoy y me encuentro este hombre maravilloso y lo empiezo a conocer y en ese me salen todas las ideas que tengo en la cabeza. Creo que hay cosas que pasan que uno se ilusiona y le da rienda suelta a la mente y al corazón”.

