Primer Ranking Fifa del año: así comienza la Vinotinto este 2024 (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Apenas se lleva mes y medio de año y con las recientes celebraciones de la Copa África y Copa Asía, se ha actualizado el ranking FIFA, con novedades.

Por Meridiano

Por primera vez en el presente año que FIFA hace oficial su ranking a nivel de selecciones y en este sentido, no se han visto cambios en las diez primeras posiciones, donde Argentina sigue liderando la tabla por delate de Francia, Inglaterra, Bélgica y Brasil.

Países Bajos, Portugal, España, Italia y Croacia completan el top 10 que no sufrió cambios en relación a lo publicado en el mes de diciembre cuando se emitió el último ranking FIFA de 2023.

The official top 30 teams in the World, according to FIFA's latest rankings update ? pic.twitter.com/TggzxSukJJ

— OneFootball (@OneFootball) February 15, 2024