¡Pa’ lante y nada más! por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Mucha gente no entiende que gana el régimen con la escalada represiva de las últimas semanas, en especial porque nos encontramos en un año electoral. En realidad, sus desafueros comenzaron apenas culminó la elección primaria de la auténtica oposición el pasado 22 de octubre de 2023, tras la cual citaron a declarar al Ministerio Público del gobierno a altos directivos de la Comisión Nacional de Primaria y miembros de las Juntas Electorales, en el esfuerzo de anular el ejemplar proceso ciudadano, que abanderó a María Corina Machado como su candidata a la elección presidencial que se avecina. A grandes razgos, para no hacer tan largo el asunto, hay que agregar que luego vinieron las ilegales sentencias del TSJ que afecta a varios dirigentes políticos, la persecución contra el entorno de nuestra candidata, la detención arbitraria de dirigentes gremiales del sector educativo, las agresiones sufridas por María Corina Machado a manos de afectos al gobierno, en Charallave, estado Miranda, y antes las órdenes de aprehensión contra dirigentes políticos y otros ciudadanos, a quienes involucran en una nueva y presunta conspiración de magnicidio. Desde la semana pasada, por ese supuesto hecho, lo que ha estado en el tapete ha sido el caso de la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel (detenida en el Sebin) y de su entorno familiar, a quienes se les ha violado el debido proceso. Esto, además, provocó la amenaza del fiscal del régimen en contra de los que hablen de “desaparición forzosa”. Y lo último fue la suspensión de actividades de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Caracas y el plazo de 72 horas que dieron a sus 13 integrantes para abandonar el país. Hay que recordar que con cada una de estas acciones ignoraron el acuerdo parcial de Barbados que firmaron con la oposición, aparte de traer como consecuencias las más enérgicas expresiones de condena y rechazo no solo en Venezuela sino también en varios países del mundo.

Volvamos a la pregunta de la gente: ¿Qué gana el régimen con todo esto? La respuesta es fácil, sencillamente nada. Lo que ha hecho es perder, porque la raíz de estas acciones es saber que no tiene posibilidad alguna de ganar la elección presidencial. Y eso también lo entienden muy bien los ciudadanos del país, que lo que quieren desde hace años son elecciones libres y transparentes, para que se les respete su derecho constitucional a elegir.

El objetivo ha sido utilizar el miedo como una herramienta política para provocar la parálisis, el desánimo y hacer que los venezolanos pierdan el foco de los propósitos superiores. Cuando el poder del Estado, creado para la defensa ciudadana, es utilizado como instrumento de persecución podría provocar un quiebre en la psiquis del venezolano. Veamos un ejemplo: la periodista Maripily Hernández señalaba en su cuenta de X (antes Twitter) que tenía 40 años trabajando en los medios de comunicación y nunca antes había sentido temor de expresarse, pero que quede claro, decía la comunicadora de histórica simpatía con el socialismo del siglo XXI de Chávez y Maduro: “El silencio es por miedo, no por falta de indignación o por vergüenza ante los hechos”.

Las últimas actuaciones de los órganos represores en el caso de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel y su entorno familiar, y luego la suspensión de actividades de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en un vano esfuerzo para no estar bajo el escrutinio de nadie, dan muestra de la profunda debilidad del “poderoso” Estado. Los venezolanos ya conocemos esta trama.

Frente a los desmanes la respuesta de los demócratas, de los que quieren el cambio político a través del voto, no puede ser otra que mantener el foco en el propósito, que es construir una red que llegue a todos los sectores del país para la defensa del voto y que no quede ni un venezolano sin constituir o formar parte de un comandito por Venezuela de nuestra candidata presidencial María Corina Machado, para construir así la Gran Alianza Nacional (GANA). Esos son nuestros muy claros objetivos y de allí no nos saca nada ni nadie. ¡Pa’ lante y nada más!

Con base en lo anterior, reiteramos que vamos a apoyar con todo a María Corina Machado en su camino hacia Miraflores. Ella nos pidió la tarea de armar los Comanditos por Venezuela y les voy a decir cómo hacerlo en solo cinco puntos. Tomen nota:

1. ¿Con quiénes construimos el comandito?

Con tus amigos, con tu familia y con todos aquellos que quieren un cambio político y que estén determinados a organizarse para alcanzar ese supremo objetivo.

2. Número de integrantes

Los lineamientos de nuestra candidata son claros: no hay límites, ni mínimos ni máximos.

3. ¿Dónde construimos el comandito?

En cada casa, lugar de trabajo, en cada asociación de vecinos, en cada espacio disponible donde puedas reunirte con tu gente de manera organizada.

4. La organización

Generen su propia estructura de funcionamiento, con base en coordinaciones de trabajo para los aspectos de planificación en lo electoral y de captación y capacitación de más personas para el programa de los 600K. La opinión de todos vale a la hora de discutir y programar las actividades a realizar, en un clima de hermandad.

5. Lineamientos

Estar atentos a los mensajes de la futura presidenta de Venezuela, María Corina Machado, en especial por sus redes sociales y medios de comunicación. Y si lo requieren, soliciten información a los Comandos Institucionales de nuestra candidata.

Unámonos pues con entusiasmo a esta cruzada y demostremos que estamos ¡CON VENEZUELA!

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.