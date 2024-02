El aterrador momento en que batería externa de avión entra en combustión en pleno vuelo en China (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un avión de la compañía Royal Air Philippines que volaba desde la isla filipina de Boracay a la ciudad oriental china de Shanghái tuvo que aterrizar de emergencia este lunes en el aeropuerto de Hong Kong debido a la combustión de una batería externa portátil, recogió este martes el diario local The Paper.

El vuelo RW602, que salió a las 17:45 hora local (09:45 GMT) del aeropuerto filipino de Caticlan, tenía previsto llegar a las 21:05 hora local (13:05 GMT) al aeropuerto shangainés de Pudong, pero se vio obligado a cambiar de rumbo cuando sobrevolaba la ciudad de Shantou, en la provincia suroriental china de Cantón.

A plane flying to Shanghai made an emergency landing in Hong Kong due to an exploding power bank

The incident occurred on board Royal Air Philippines flight RW602. The powerbank detonated after a passenger tried to charge his iPad with it. The explosion caused smoke in the… pic.twitter.com/SKzFeeArak

— SKnews (@SKnewsII) February 20, 2024