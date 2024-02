Qué hay detrás del supuesto asalto a la casa de un hombre que escribió “Putin mató a Navalni” en redes sociales

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

En las redes sociales circula un video donde supuestamente las fuerzas especiales rusas que derribaron la puerta del apartamento de un hombre ruso escribieron “Putin mató a Navalny” en su página de redes sociales hace unos días.

lapatilla.com

“Se trata de fuerzas especiales derribando la puerta de un ciudadano ruso que escribió “Putin mató a Navalny” en las redes sociales. Si a personas como Elon Musk o Tucker Carlson no les importa que los rusos comunes y corrientes no tengan derecho a la libertad de expresión, entonces no les importará que se la quiten a USTED. El único discurso que quieren proteger es SU discurso, que sirve para empoderar a los fascistas del mundo”, escribió el usuario Jake Broe junto al video que se ha viralizado en las últimas horas.

Sin embargo, la autoridades rusas aseguraron que se trata de un residente local de 44 años pidió ayuda al departamento de policía de Ordzhonikidzevsky del Ministerio del Interior de Rusia en Novokuznetsk.

El hombre había informado que unos desconocidos lo invitaron fraudulentamente a subir a un automóvil estacionado en una calle de la ciudad, en el que comenzaron a retenerlo.

Luego lo llevaron al territorio de una cooperativa de garaje, amenazando con violencia, obligaron al hombre a entregar su automóvil BMW x5, valorado en aproximadamente 1 millón de rublos, que se encontraba en uno de los garajes.

Al mismo tiempo, los cómplices obligaron a la víctima a redactar un recibo en el que constaba que les había entregado el coche extranjero como garantía del pago de una deuda de 200.000 rublos.

De hecho, el hombre no les pidió dinero prestado. Tras entregar el vehículo, los agresores se dieron a la fuga.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal de la I, Dirección Principal del Ministerio del Interior de Rusia para la región de Kemerovo identificó y detuvo rápidamente a siete ciudadanos previamente condenados.

Dos de ellos fueron detenidos durante la investigación, al resto se les impuso una medida preventiva en forma de compromiso escrito de no abandonar el país. La policía también estableció la ubicación del BMW robado y confiscó el coche extranjero.

These are special forces breaking down the door of a Russian citizen who wrote "Putin killed Navalny" on social media.

If people like Elon Musk or Tucker Carlson don't care that ordinary Russians have no right to free speech, then they won't care when it is taken away from YOU.… pic.twitter.com/ErhYi7zhgb

— Jake Broe (@RealJakeBroe) February 22, 2024