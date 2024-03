El desgarrador VIDEO viral del perro lobo que “llora” como humano sobre la tumba de su dueña

Si usted suele bucear por los confines de la internet desde hace tiempo probablemente en algún momento se cruzó con el video del perro lobo que llora con congoja sobre la tumba de su dueña.

Ese clip, vuelto viral en las últimas horas en X (en la cuenta @1hakankapucu, con más de 48k de reproducciones), es desgarrador por donde se lo mire. El perro, casi como si fuera una persona, tose convulsivamente al despedir a la mujer que lo rescató. Lo que muchos no saben es que él, Wiley, también fue un héroe.

“Wiley llora sobre mi abuela”. Así es el título del video que empezó todo.

La publicación de YouTube que acercó el video al mundo fue realizada por la nieta de Gladys Eisenstein en su canal “Sarah and the Wolves”, y ya lleva más de 10 millones de reproducciones en esa red social. Está online desde el 14 de abril de 2013.

