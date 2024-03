Drake Bell contó más detalles del calvario que vivió a los 15 años, al ser abusado sexualmente en Nickelodeon

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

A principios de marzo, el actor Drake Bell, protagonista de la serie de Nickelodeon Drake & Josh, reveló que fue abusado sexualmente por un empleado de la señal cuando era menor de edad. Este miércoles, en un documental que repasa los abusos a menores cometidos en Hollywood, brindó detalles escalofriantes de lo que ocurrió en 2004.

Por La Nación

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

El actor describió por primera vez el abuso que experimentó en manos del entrenador de diálogo y actuación Brian Peck, cuando tenía 15 años, en el tercer episodio de la serie documental de Investigation Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. La exestrella infantil recordó que el primer episodio sucedió durante una fiesta de pijamas en la casa de Peck. “Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté, abrí los ojos y él me estaba agrediendo sexualmente”, rememoró.

En el fragmento del programa que fue adelantado por Variety, Bell relató: “En ese momento, me quedé paralizado. Estaba en estado de shock. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esa situación”.

El actor reveló que conoció a Peck mientras grababa la segunda temporada de The Amanda Show, y que varias veces se había quedado a dormir en la casa del entrenador de diálogo en Los Ángeles, porque estaba ubicada más cerca del set que la casa de su madre en el condado de Orange, California. Peck, ahora de 62 años, había fomentado relaciones estrechas con Bell y otras estrellas infantiles. En el mismo documental, el exactor infantil Kyle Sullivan recordó al respecto que “todos los padres también lo amaban”.

Sin embargo, el padre de Bell, Joe Bell, señaló en el documental que no sentía ninguna confianza en Peck, y que le preocupaba que su hijo adolescente pasara tanto tiempo con un hombre adulto. “Pensaba: ‘No tengo ningún indicio extraño, pero simplemente no tengo un buen presentimiento“. A pesar de que el hombre llevó sus inquietudes a los productores, no recibió la respuesta que esperaba: aseguraron que como Peck es gay, sus sospechas tenían un rasgo homofóbico. “Dijeron que no entendía que era simplemente un tipo sensiblero”, indicó el padre del actor.

Según Bell, aquel episodio en la casa de Peck fue el primero, pero no el único. El actor aseguró que después de aquel hecho el hombre se disculpó y prometió que nunca volvería a suceder, pero no cumplió. El actor de All That recordó que Peck convenció a su madre y a otras personas a su alrededor para que permitieran que Drake se quedara en su casa nuevamente. Y una vez que consiguió su cometido, el abuso “fue empeorando cada vez más”.

“Simplemente estaba atrapado. No tenía salida”, indicó Drake, y afirmó además que el abuso se volvió “extenso” y “bastante brutal”.”Pensá en la peor agresión sexual que alguien podría hacerle a otra persona. No sé de qué otra manera decirlo”, indicó el actor, sobre los peores momentos que vivió junto a Peck. “No se lo conté a nadie porque estaba absolutamente asustado. Hasta ahora, no había hablado sobre el tema fuera de mi terapia”. El actor de iCarly señaló, además, que Peck lo amenazaba con destruir su carrera para evitar que hablara sobre lo que ocurría entre ellos.

Tiempo después, cuando Drake consiguió el papel principal en la comedia de Nickelodeon Drake & Josh, Peck intentó sumarse al equipo. “En ese momento pensé: ‘Eso no va a suceder, no vas a acercarte de nuevo’. Fue allí cuando exploté por teléfono con mi madre, le conté todo y se inició una investigación policial”, reveló. El actor cooperó con la policía para grabar en secreto a Peck diciéndole en una llamada: “Estoy realmente luchando con estas cosas ahora. Estoy tan destrozado, tan destrozado, tan angustiado emocionalmente en este momento. ¿Por qué pasó esto?”. Aquella conversación llevó al hombre a confesar sus crímenes.

Drake recordó lo extenuante que fue revivir su abuso frente a “extraños” en el departamento de policía, una experiencia que lo llevó a perder el cabello y tener “grandes costras” en la cabeza debido al estrés. “Estas emociones que me atravesaban eran de alivio y miedo. Me preguntaba si iba a poder sobrevivir a eso”.

En 2003, Peck fue arrestado por 11 cargos, entre ellos sodomía, un acto lascivo contra un niño y cópula oral de una persona menor de 16 años, y cópula oral con anestesia o sustancias controladas. Durante el juicio, Drake recordó cómo Peck contó con mucho apoyo de personas de la industria, incluidos algunos actores famosos. Los actores de Boy Meets World, Will Friedle y Rider Strong fueron algunos de los que brindaron su apoyo, pero recientemente expresaron que se arrepienten profundamente de haber escrito cartas al juez a favor del entrenador de diálogo.

“Siempre tendrán el recuerdo de sentarse en esta sala del tribunal y defender a esta persona. Y yo siempre tendré el recuerdo de la persona a la que defendieron, violándome y cometiendo actos y crímenes atroces, Eso es lo que recordaré’”, expresó Bell al respecto.

En 2004, Peck fue finalmente declarado culpable de abusar sexualmente de un niño actor desconocido (ya que el nombre de Drake no se había hecho público en ese momento) y sentenciado a 16 meses de cárcel. Bell, a su vez, en 2021 se declaró culpable de un cargo de poner en peligro a un menor después de que los fiscales descubrieran que una vez envió “mensajes inapropiados en las redes sociales” a una adolescente de 15 años que había conocido en línea. En 2023, se denunció brevemente su desaparición y recibió una evaluación de salud mental una vez que la policía lo encontró. “Creo que lo que me pasó desencadenó mucha autodestrucción y mucho autodesprecio. Intentaba evadirme abusando del alcohol y de sustancias”, indicó el actor.

Lea más en La Nación