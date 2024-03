A 20 segundos del despegue, Rusia abortó el viaje de tres astronautas a la Estación Espacial Internacional (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El cohete Soyuz iba a partir desde la base Baikonur en Kazajistán transportando a la estadounidense Tracy Dyson de la NASA, Oleg Novitsky de Roscosmos y Marina Vasilevskaya de Bielorrusia. No se ha informado de la causa, pero la tripulación está a salvo

La agencia espacial rusa Roscosmos canceló el jueves el despegue de tres astronautas a la Estación Espacial Internacional, apenas unos 20 segundos antes del despegue, pero la tripulación está bien, informaron autoridades.

Por Infobae

El cohete Soyuz MS-25 iba a despegar desde la base Baikonur en Kazajistán transportando a los astronautas Tracy Dyson de la NASA, Oleg Novitsky de Roscosmos y Marina Vasilevskaya de Bielorrusa.

La cancelación tuvo lugar cuando la Soyuz ya se encontraba en la rampa de lanzamiento con el fin de partir a las 13:21 GMT.

Roscosmos explicó que el despegue fue cancelado por un sistema automatizado de seguridad justo cuando los motores de la nave ya estaban listos para el lanzamiento y despedían humo.

Today's Soyuz launch was aborted at the 20-second mark. The spacecraft and crew remain safe. Teams at Baikonur will provide updates as they make assessments. pic.twitter.com/xPBtWtDDsh

— NASA (@NASA) March 21, 2024