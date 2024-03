“Me parecía raro”: Buscaba trabajo en Nueva Jersey, recibió una oferta y la rechazó por actitudes alarmantes (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Una mujer vivió una mala experiencia con el CEO de una compañía tras haberse postulado a una oferta de trabajo, según su relato. La historia en cuestión generó el interés de los usuarios.

Por Clarín

La autora de esta anécdota se llama Elisa y es una estadounidense que se dedica a crear contenido en TikTok. La joven, ciudadana de Nueva Jersey, afirmó que hace unos años buscaba empleo en la web cuando un aviso laboral de su país captó su atención.

“En 2021, hallé una anuncio de pasantía por medio de LinkedIn y me anoté. Se trataba de un puesto de marketing en una empresa local”, contó Elisa. Luego de que ella se postulara, la contactó directamente el director ejecutivo (CEO) de la compañía.

Las “red flags” del director ejecutivo

Al principio, la joven ya detectó una serie de “actitudes alarmantes” (red flags, señales de alerta) de parte del hombre. Por ejemplo, esta persona se comunicó con ella a través de una videollamada y durante la charla realizó varios comentarios inapropiados acerca del aspecto de Elisa: le dijo que era linda, entre otras cosas.

A su vez, el CEO le preguntó sobre de su familia, si estaba en pareja y también cuál había sido su peor “borrachera”. “Me sentí incómoda. Debería haber cortado la videollamada, pero en ese momento yo no sabía nada del mundo laboral. Por lo tanto, supuse que quizás él no tenía segundas intenciones, sino que simplemente quería conocer más acerca de mí y por eso actuaba así”, advirtió.

Tiempo después que concluyera la “entrevista”, el hombre le mandó un mensaje de texto. “Me escribió: ‘El puesto se decidirá entre vos y otra candidata. Te notificaré antes del fin de semana si quedaste o no contratada'”, recordó la joven.

Días más tarde, el CEO la llamó a Elisa y le confirmó que había sido seleccionada. “Yo dudaba mucho de la propuesta, sentía miedo. No sabía qué hacer. Por un lado, quería conseguir un trabajo, estaba desesperada por una pasantía. Pero por otro lado, el tipo (el director ejecutivo) me parecía raro. Hasta ese entonces me había postulado a muchos avisos laborales, sin éxito”, expresó.

Pese a no confiar del todo, la joven le contestó al CEO que aceptaba la oferta. Al día siguiente, el hombre la llamó por teléfono. “Faltaba aún un mes para que comenzara a trabajar y como que no era necesario que me llamara, aunque igual lo hizo. Tenía una tendencia a llamarme”, aseveró Elisa.

En aquel instante, la joven se encontraba ocupada bañándose y por eso no lo atendió. Al cabo de un rato, le devolvió la llamada al hombre. “Él atendió y me preguntó por qué no había contestado su primera llamada. Yo le respondí que se debía a que me estaba duchando”, manifestó al respecto.

Las últimas preguntas del CEO que lo cambiaron todo

A continuación, el CEO hizo preguntas desubicadas que terminaron descolocando a Elisa. “Él me consultó sobre qué tipo de shampoo usaba yo y cuánto tiempo tardaba en bañarme”, aseguró la estadounidense.

Como consecuencia de esta situación, Elisa se hartó. Y tomó una determinación: no trabajar nunca en esa empresa. “Me cansé de esto y 24 horas más tarde le mandé un sms rechazando la propuesta”, aclaró. De la forma más amable posible, ella le agradeció a él la oportunidad y le puso de excusa que había conseguido otro trabajo que se ajustaba mejor a sus necesidades.

De acuerdo a sus palabras, el hombre se enfureció y le respondió el mensaje de texto de muy mala manera.

