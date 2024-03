Actor de EEUU armó escándalo en pleno vuelo por una persona con mascarilla y la aerolínea tomó una dura decisión

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Forrie J. Smith, el actor que hace de Lloyd en la serie Yellowstone, quedó varado en el aeropuerto de Houston, Texas, luego de que lo echaran del avión en la previa del despegue.

Por Clarín

Solo se conoce una versión de la historia, ya que la aerolínea -desconocida hasta el momento- no se pronunció sobre el altercado. Según el actor de 65 años, la tripulación lo echó después de negarse a sentarse al lado de una persona que estaba usando tapabocas.

La expulsión también pudo haber tenido que ver con el estado en el que se encontraba Smith, quien, a pesar de afirmar que no estaba borracho, sí dijo que había bebido durante horas en el aeropuerto.

El actor publicó en su cuenta de Instagram un video en el que no muy claramente relata lo sucedido.”(…) No puedo decir cara a cara lo que quiero. Me acaban de echar de un avión y… ¿dónde diablos estoy? En Houston, Texas, porque les dije que no me sentía cómodo sentado junto a alguien con una máscara puesta”, denunció el actor.

Y continuó: “Sí, he estado bebiendo. Llevo tres horas sentado en un aeropuerto. Sí, estoy bebiendo. No estoy borracho, pero me echan del avión porque estoy borracho, porque ustedes no se ponen de pie y le dicen a todos qué tonterías es esto.

“Simplemente les dije que no me sentía cómodo sentándome al lado de alguien que tenía que usar una máscara y me bajé del avión”, finalizó Smith.

Un antecedente

No es la primera vez que Smith tiene un problema vinculado con los barbijos y lo que ellos conllevan.

En 2022 se perdió los premios del Screen Actor’s Guild por los protocolos contra el coronavirus. El evento exigía a los invitados que estuvieran vacunados y un resultado de covid negativo.

En ese entonces, Smith hizo un video similar al del vuelo para disculparse con sus seguidores por no estar en la ceremonia: “No quiero ofender a nadie. No estoy vacunado y es un requisito estarlo”.

“No me vacunaré. No me han vacunado desde que era pequeño. No vacunar a mis perros, no vacunar a mis caballos. Nunca me han vacunado contra la gripe. Nunca será. Creo que comprometen sus inmunidades”, agregó. Finalmente, el clip fue eliminado.

