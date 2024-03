El fundador de Google que dejó su puesto en la compañía, se recluyó en el misterio y colecciona islas

Posteado en: Tecnología, Titulares, USA

Hoy en día, pocas cosas son más sencillas que encontrar información en internet. Distintos tópicos están al alcance de la mano de la gente con tan solo un simple clic. Eso ocurre desde la creación del motor de búsqueda más famoso del mundo: Google. Larry Page, nacido el 26 de marzo de 1973 en el estado de Michigan, está cumpliendo 51 años y supo ser uno de los fundadores de la compañía, aunque hoy vive una vida completamente distinta.

Page dejó su puesto en la compañía, se recluyó en el misterio y tiene un hobby algo particular: colecciona islas. El ex CEO de Google, que dejó su cargo en diciembre de 2019, es la 9° persona más rica del mundo actualmente. Es por este motivo que puede darse ciertos lujos que no están al alcance de la mayoría de la población. Aunque en el pasado debió esforzarse.

Larry Page y el ruso Sergey Brin –ex compañero suyo en la Universidad de Stanford- fundaron Google el 4 de septiembre de 1998. El estadounidense se encontraba allí para hacer el posgrado en ciencias de la computación y fue donde coincidieron con una clara idea: crear un buscador para organizar y distribuir una gran cantidad de información en la web. De hecho, ese fue uno de sus proyectos universitarios.

Tras varios años de trabajo, ambos se alejaron de la empresa. Invierten en nuevos negocios y por supuesto aprovechan sus fortunas para vivir una buena vida. A pesar de que Page está recluido del ojo de la prensa, fueron varias las noticias que se filtraron sobre las últimas adquisiciones que realizó de algunas islas privadas alrededor del mundo.

Las inversiones de Larry Page, el fundador de Google que dejó su puesto en la compañía

El fundador de Google está casado con Lucinda “Lucy” Southworth y tiene dos hijos. Por suerte para la familia, tienen varios lugares para entretenerse. En el año 2018, Page realizó una de sus mayores adquisiciones: invirtió 32 millones de dólares en una isla privada en Puerto Rico, llamada Cayo Norte. Bussines Insider informó en aquel momento que esta era la quinta isla que poseía, además de otras en la zona de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Fiji.

El multimillonario decidió invertir en bienes raíces tropicales a través de una compañía limitada llamada US Virgin Island Properties. El hecho de tener un extenso territorio exclusivo para uno mismo ya de por sí tiene un elevado precio, pero además la escasez infla ese número: New York Times estimó que solamente hay 2000 islas habitables en el mundo, en zonas que no tienen problemas políticos y que legalmente pueden desarrollarse.

En esta isla de Puerto Rico, el ex CEO cuenta con lujos como playas de arena blanca, arrecifes de coral e incluso una reserva de tortugas marinas. De todas formas, los vecinos no notaron ningún proyecto de construcción en pie por lo que no se sabe si instaló una vivienda, aunque sí reportaron que varias veces aterrizaron helicópteros y personas realizando hidroplanos.

