“Tenemos abierto un abanico de posibilidades”: Yoris no descarta que haya pacto entre Rosales y Machado

Corina Yoris, la candidata delegada de la unidad opositora venezolana que presentó la semana pasada María Corina Machado como su representante delegada, no ha descansado ni un minuto desde que entró en el huracán electoral venezolano.

La académica en filosofía y lengua española, de 80 años, fue rechazada sin motivo alguno por el sistema electoral controlado por el régimen de Nicolás Maduro mientras que permitieron inscribir a Edmundo González provisionalmente hasta que la plataforma unitaria designe al definitivo. En medio de tanta confusión e incertidumbre, Corina Yoris, habló con Clarín.

-¿Cuáles son los siguientes pasos visto que concluyó el proceso de postulación con la inscripción de Edmundo González por parte de la Plataforma?

-Ahora la Plataforma Unitaria tiene que tomar decisiones correspondientes a las candidaturas que se mantienen. En este momento, la de Manuel Rosales apareció en el panorama, a mi personalmente no me gusta, y la inscripción de Edmundo González, a quien no me gusta que lo califiquen como la tapa amarilla de manera despectiva, pero en todo caso, esa decisión debe tomarse en unidad al interior de la plataforma, preservando lo más que se pueda la unidad, si esa unidad se rompe la situación cambia, a la plataforma le corresponde seguir en la lucha y evitar que esa unidad se rompa, vamos a ver lo que sigue y como dice María Corina vamos paso a paso.

-¿Cuánto tiempo se toman para tomar esas decisiones?

-Tenemos un problema porque no tenemos el cronograma electoral, el régimen no lo ha publicado para planificar nuestro trabajo y tomar decisiones, sabemos que hasta 10 días antes del 28 de julio de las elecciones se pueden hacer los cambios de las postulaciones. De tal manera que todavía tenemos tiempos para evaluar la situación. Ahora el tiempo entre una cosa y otra, todo dependerá la dinámica del proceso en estos días.

-¿También podrían hacerse cambios en las candidaturas entre el 1 y 20 de abril?

-Si eso también está contemplado. Una de las cosas que solicitamos al CNE es la publicación del cronograma y no lo han hecho. Por lo menos respondieron dando una prórroga de 12 horas cuando este martes pudimos inscribir al embajador Edmundo González Urrutia, pero es importante que publiquen el cronograma para saber los plazos establecidos para cada fase del proceso.

-¿Y qué papel jugaría Corina Yoris en todo esto hasta que 10 días antes del 28 de julio se defina al candidato de la Unidad opositora?

-Voy a responder como lo han hecho varios miembros de la Plataforma y María Corina misma, la candidata de la unidad soy yo, porque hay que tomar en cuenta que la inscripción no se consigue, no porque me encontraran alguna traba personal que no es mi caso, sino porque era un problema político y lo estaban disfrazando de técnico, estaba relacionado con María Corina por lo que había que obstaculizarme.

-¿Por qué el régimen se ensaña tanto contra María Corina y sus decisiones?

-Porque ella representa la voluntad de millones de venezolanos que quieren un cambio. Ella ganó y arrasó con el 93% de casi tres millones de votos en las primarias. Y eso es lo que asusta a Maduro, teme perder por la avalancha de la opción de María Corina.

-¿Y qué papel jugará el embajador Edmundo González en su condición de candidato provisional hasta que la Plataforma designe otro en su lugar?

-Es probable que el embajador González arme esa candidatura definitiva de la Unidad. Pero yo no me puedo adelantar a una decisión que no se ha tomado todavía. Mi nombramiento fue aprobado por unanimidad por la Plataforma y mientras no sea revocado yo sigo siendo la candidata.

-¿De los 12 candidatos aliados del chavismo que se inscribieron, incluyendo a Rosales, cree que María Corina va a evaluar la posibilidad que tiene cada uno de ganar para sumarle el caudal de los suyos?

-Esa no es una decisión que tome María Corina unilateralmente sino que se toma en el seno de plataforma. Si tomamos decisiones unilaterales rompemos la unidad que es lo que está garantizando que podamos llegar al final de todo este proceso. No podemos tomar decisiones aisladas de la plataforma y viceversa. La plataforma no puede tomar decisiones sin la consulta de María Corina.

-¿Entonces Rosales se lanzó por su cuenta sin consultarlo a nadie?

-El gobernador Rosales con todo el aprecio que le tengo no es representante de la unidad de la plataforma, él se inscribió unilateralmente.

-¿Podría haber un pacto o alguna negociación entre Rosales y María Corina?

-Esas cosas no se pueden descartar. Tenemos abierto un abanico de posibilidades y debemos mostrar fuerza y unidad, que es lo que va a garantizarnos llegar hasta el final.

