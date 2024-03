Stranger Things: todo lo que se sabe sobre la quinta y última temporada del éxito de Netflix

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Corría julio de 2016, Netflix era uno de los pocos servicios de streaming disponibles en el mercado y buscaba establecerse como el principal apostando a la producción original. Luego de algunos aciertos de la mano de títulos como House of Cards y Orange is the New Black, la compañía vio una oportunidad apuntada al público joven, a partir de una propuesta de dos hermanos poco conocidos que habían intentado sin éxito llevar a la pantalla It, una de las obras más populares de Stephen King.

Por Infobae

Con Stranger Things, Matt y Ross Duffer delinearon su propio universo terrorífico, ambientado en los ochenta, con elementos sobrenaturales y referencias a la cultura pop de aquella época. Apelando a la nostalgia, personajes conmovedores, un misterio central y sensibilidad, la serie se convirtió en un éxito inmediato para la plataforma y rápidamente se posicionó como una de sus principales insignias.

Ahora, casi una década después, la historia encabezada por Eleven y equipo se aproxima a su final con una quinta y última entrega. Reparto, cantidad de episodios, lanzamiento y más, acompáñanos a repasar todo lo que se sabe sobre el esperado regreso de la serie.

Historia, saltos temporales y ventana de estreno

De acuerdo a lo mencionado previamente por los propios guionistas del show, la quinta temporada de Stranger Things estará compuesta de ocho episodios en los que se presentará la última batalla entre los residentes de Hawkins y el intento de Vecna por traer el Upside Down al mundo real.

Dado que la producción de la última tanda de episodios recién pudo comenzar a inicios de enero, puede que pase bastante tiempo antes de que esta regrese a Netflix. Si nos guiamos por los tiempos que se destinaron para la posproducción de las temporadas anteriores, lo probable es que la ventana de estreno se pacte para algún momento de 2025.

