El último sistema de misiles hipersónicos de Corea del Norte es un arma de aspecto siniestro

Corea del Norte acaba de probar un misil balístico de alcance intermedio de combustible sólido con un vehículo hipersónico de impulso y planeo en forma de cuña en la parte superior.

Por: Galaxia Militar

Los norcoreanos han publicado imágenes y un vídeo en los que muestran lo que afirman es una nueva arma hipersónica de alcance intermedio que utiliza un cohete propulsor de combustible sólido y está rematado con un vehículo propulsor-deslizador hipersónico en forma de cuña. El transportador-erector-lanzador (TEL) de 14 ruedas para el misil, llamado Hwasongpho-16B, también tiene una sección en forma de almeja en la parte delantera que mantiene protegido el vehículo propulsor, que de otro modo quedaría expuesto, antes del lanzamiento. Y sí, tiene un aspecto siniestro.

Como suele ser habitual, las autoridades norcoreanas difundieron imágenes y vídeos del Hwasongpho-16B (al que también se refieren como Hwasong-16B) junto con un comunicado oficial un día después de que se realizara el lanzamiento. Ya es la tarde del 3 de abril en la península coreana.

JUST IN: North Korean TV shows video of the Tuesday morning launch of the Hwasong-16B. It says the missile is a "new-type intermediate-range hypersonic missile." pic.twitter.com/anrWwpJel2

— Martyn Williams (@martyn_williams) April 3, 2024