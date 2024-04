Elon Musk: Si Chávez no hubiera destruido su economía, Venezuela sería próspera

Elon Musk, CEO de SpaceX y Tesla, señaló que Venezuela, un país con una abundancia de recursos naturales, podría haber alcanzado un nivel de prosperidad significativo si no fuera por las políticas implementadas durante la presidencia de Hugo Chávez.

lapatilla.com

“Venezuela tiene una gran riqueza en recursos naturales,” dijo Musk. “Si Chávez no hubiera destruido su economía aumentando el papel del gobierno hasta el socialismo extremo, el país sería muy próspero.”

Venezuela has a great wealth of natural resources. If Chavez had not destroyed their economy by increasing the role of government to extreme socialism, the country would be very prosperous.

— Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2024