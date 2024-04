Grupo yihadista intentó tomar una base de la Guardia Revolucionaria en el sur de Irán: hay más de 20 muertos

El número de las bajas es casi tan grande como el de un ataque similar en diciembre, también reivindicado por y al que siguieron ataques aéreos de represalia contra el vecino Pakistán

Los ataques yihadistas en el sureste de Irán, cerca de Pakistán, mataron a 10 miembros del personal de seguridad iraní, informaron el jueves los medios estatales, duplicando la cifra anterior. El grupo Jaish al-Adl (Ejército de Justicia, en árabe) reivindicó la operación en su canal Telegram.

Por Infobae

El número de muertos es casi tan grande como el de un ataque similar en diciembre, reivindicado por el mismo grupo y al que siguieron ataques aéreos de represalia contra territorio del vecino Pakistán.

Los combates ocurrieron en la provincia de Sistán-Baluchistán, que durante años ha enfrentado disturbios que involucran a bandas de narcotraficantes, rebeldes de la minoría baluchi y extremistas musulmanes suníes.

“El caso de los ataques terroristas se cerró con el martirio de 10 miembros de las fuerzas de seguridad” y el asesinato de 18 “terroristas”, informó la televisión estatal.

Majid Mirahmadi, viceministro del Interior, había dicho anteriormente al canal que cinco miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y de la policía murieron durante dos ataques nocturnos contra una base de la Guardia en Rask y un puesto de policía en Chabahar.

“Los terroristas habían planeado tomar bases militares”, dijo más tarde Mirahmadi a la televisión estatal, añadiendo que “ninguno de ellos sobrevivió” a los enfrentamientos.

Advirtió que el número de muertos podría aumentar ya que algunos de los miembros de las fuerzas de seguridad heridos en los ataques “no se encontraban en condiciones favorables”.

The Jaish Al-Adl attack in #Iran is still ongoing for more than 13 hours. They killed at least 11 security force members and suffered 16 fatalities in attacks on #IRGCterrorists headquarters in the southeastern province of Sistan-Baluchestan.

pic.twitter.com/9C3T1DqrVX

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) April 4, 2024