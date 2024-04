Drake Bell contó cómo Josh Peck lo ayudó tras el estreno de la docuserie “Quiet on Set”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Drake Bell ha acaparado los titulares en las últimas semanas después de que habló del abuso que sufrió por parte de Brian Peck cuando era una estrella de Nickelodeon. El actor compartió algunos detalles en la serie documental de Investigation Discovery ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’.

Por Diario AS

El cantante compartió por primera vez su historia de abuso con su ex entrenador de diálogo, que fue condenado en 2004 por los crímenes en contra de Drake y por lo que se le ordenó registrarse como delincuente sexual.

Desde entonces, Bell ha hablado más a detalle sobre lo sucedido en entrevistas posteriores, además de salir en defensa una vez más de su excompañero en Nickelodeon, Josh Peck.

Drake Bell revela cómo Josh Peck lo ayudó tras el documental ‘Quiet on Set’

Drake señaló lo mucho que aprecia la respuesta de Josh tras las revelaciones. “Josh trabajó en The Amanda Show, así que vio y supo lo que estaba pasando”, reveló Drake en el podcast Not Skinny But Not Fat. “Pero aprecio que se haya acercado a mí en privado y no haya ido directamente a los medios porque estuvo allí conmigo y vio por lo que estaba pasando”, agregó.

