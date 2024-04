“No puedo mentir”: Mel B contó por qué fue expulsada del grupo de WhatsApp de las Spice Girls

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En el mundo actual en el que las palabras suelen medirse con cuidado y las celebridades prefieren limitarse al guion establecido, cualquier atisbo de espontaneidad es más que bienvenido. La ex Spice Girl Mel Brown es quizás de las pocas artistas que quedan capaz de hablar sin preocupaciones. Una naturalidad que la puso en el ojo de la tormenta más de una vez, por ejemplo cuando sus compañeras la echaron del grupo de WhatsApp.

Por: La Nación

La falta de discreción es un error que se paga caro y la jurado de America’s Got Talent lo comprobó en carne propia. Así lo confesó esta semana durante su paso por el programa de la televisión británica This Morning, cuando contó que había sido expulsada del chat que compartía con las demás integrantes del grupo. “Esto siempre me pasa a mí, porque digo cosas. Sabes, me emociono mucho cuando se trata de las Spice Girls, porque son 30 años. Y, en fin, tenemos mucho que celebrar: el hecho de que todos seguimos sanos y viviendo la vida y todos seguimos hablando. ¡Es agradable, así que no puedo decir nada más para que no me vuelvan a echar!”.

Los hechos se remontan a 2019, cuando Mel B. deslizó en una entrevista en The Jonathan Ross Show que el grupo había celebrado una reunión para discutir los detalles de su vuelta en una gira sin Victoria Beckham. Al parecer, “Scary Spice” reveló detalles que el resto del grupo consideraba privados y pagó el precio por ello. Un error del que parece haber aprendido y que no quiere repetir… o al menos intentarlo, porque el 30º aniversario del grupo volvió a evidenciar que a Mel B. le cuesta no decir lo que piensa.

“Tenemos ganas de hacer algo y estamos en ello”, comentó sobre esta fecha tan señalada y la posibilidad de otra gira, “pero realmente no puedo decírtelo porque me volverían a echar del grupo de WhatsApp, así que debo tener mucho cuidado”, dijo y, por si a alguien le quedaba alguna duda añadió: “Soy una persona muy honesta, así que no puedo mentir”.

