Pablo Sandoval acordó contrato con nuevo equipo en Estados Unidos

El experimentado pelotero Pablo Sandoval quiere seguir demostrando que tiene nivel para jugar al beisbol profesional. Por esa razón, ha conseguido firmar con una nueva organización en los Estados Unidos, luego de haber sido dejado en libertad por los Gigantes de San Francisco.

Por Meridiano

“El Panda” hace algunas semanas fue invitado por el conjunto de La Bahía al Spring Training del 2024. Fue parte de los entrenamientos del equipo y buscaba hacerse con un espacio en el roster definitivo para el Opening Day de las Grandes Ligas. Sin embargo, eso no pudo ser posible, pues su rendimiento no fue el esperado.

Durante la tarde de este sábado, 6 de abril, los Ferryhawks de Staten Island anunciaron la contratación del antesalista venezolano.

“El 2 veces All-Star, 3 veces campeón de la Serie Mundial y MVP de la Serie Mundial de 2012 es un bateador de .280 con 153 jonrones y 639 carreras impulsadas”, así lo recibieron en su nueva novena. “Prepárate para PANDA-MONIUM en Hawk City”, escribieron en sus redes sociales.

? BREAKING NEWS: The Staten Island FerryHawks have signed former major leaguer, Pablo Sandoval!

•

The 2x All-Star, 3x World Series Champ, and 2012 World Series MVP is a career .280 hitter with 153 HR’s and 639 RBI’s ??

•

Get ready for PANDA-MONIUM ? in #HawkCity ??? pic.twitter.com/dT4az2Sg0d

— SI FerryHawks (@FerryHawks) April 6, 2024