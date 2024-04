El Palacio de Kensington difunde foto del príncipe Luis sin editar por su cumpleaños

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El palacio de Kensington difundió este martes una nueva fotografía sin retocar del príncipe Luis con motivo de su sexto cumpleaños, tomada por su madre, la princesa de Gales.

La foto, que no ha sido editada, muestra un primer plano del hijo menor de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, muy sonriente mirando a cámara, tumbado en el césped.

La instantánea fue tomada hace unos días en Windsor por su madre, quien se somete actualmente a un tratamiento de quimioterapia por un cáncer no especificado, y que se encuentra apartada de los compromisos oficiales, al igual que el rey, Carlos III.

La foto se colgó en la cuenta oficial de redes sociales del palacio unas seis semanas después de que otra imagen familiar difundida por Catalina y editada por ella misma desatara una enorme polémica en este país al haber sido retirada de sus servicios por varias agencias gráficas que cuestionaron la credibilidad de la monarquía ante los retoques.

Acompañando a la nueva imagen del príncipe, se lee el siguiente mensaje: “¡Feliz sexto cumpleaños, príncipe Luis! Gracias por todos los amables deseos hoy“.

Happy 6th Birthday, Prince Louis! ?

Thank you for all the kind wishes today.

? The Princess of Wales pic.twitter.com/TxshrI3WKO

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2024