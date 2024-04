Posibles escenarios ante la modificación de candidatura de Manuel Rosales por Edmundo González, según Eugenio Martínez

Posteado en: Actualidad, CNE, Elecciones, Nacionales

El periodista especializado en elecciones, Eugenio Martínez, explicó cuáles son los posibles escenarios ante la modificación de candidatura de Manuel Rosales en el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) a Edmundo González, candidato de la Plataforma Unitaria.

Para la mañana de este miércoles 23 de abril, no hay información oficial sobre las modificaciones admitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Incluso, es presumible que la renuncia de Manuel Rosales aún no ha llegado a donde debe, porque no fue recibida ni por la Junta Nacional Electoral (JNE), ni por secretaría, sino por una rectoría principal”, explicó Martínez

“Si el CNE procesa la renuncia de Rosales, pero no le permite a UNT, Movimiento por Venezuela (MPV) y Fuerza Vecinal (FV) realizar la modificación de candidaturas, estos tres partidos presumiblemente dejarán de participar en la elección presidencial del 28 de julio al no tener candidato”, agregó.

“Si el CNE NO procesa la renuncia de Rosales y tampoco permite que UNT, MPV y Fuerza Vecinal modifiquen esta candidatura, a efectos prácticos Rosales seguirá siendo un candidato activo para el 28 de julio y permanecerá en los instrumentos de votación (pantalla de la máquina)”, comenta el periodista en su cuenta de X.

Fuerza Vecinal y Movimiento por Venezuela

Según Martínez, “los representantes de Fuerza Vecinal, que se habían adherido a la candidatura de Manuel Rosales por UNT, no han fijado posición pública sobre el postulado por el que modificarán este apoyo”.

Sobre otros candidatos, “si nos limitamos a los actos públicos, sin la confirmación del CNE, entonces UNT y MPV apoyan ahora a Edmundo González; mientras Copei y Soluciones se adhieren a AD para apoyar a Luis Martínez, a la par Enrique Márquez (Centrados) se mantiene como candidato”.

Redes de Juan Barreto

El director de Votoscopio indicó que “aunque se generó mucho revuelo en las redes por los titulares que decían que el partido de Juan Barreto respaldaba a Edmundo González, vale aclarar que la organización que preside Barreto, Redes no es un partido reconocido por el CNE, lo que implica que este supuesto apoyo no tiene impacto en los instrumentos de votación”.

Martínez recuerda que “hasta hoy (23 de abril) -presumiblemente- a la medianoche se pueden modificar las candidaturas para que tengan efectos en los instrumentos de votación. Si alguno de los cambios mencionados no es procesado por el CNE, entonces se mantendrán en la pantalla de la máquina las candidaturas iniciales de UNT, MPV, Copei o Soluciones”.

Nicolás Maduro vs. Rafael Lacava

En relación a un posible cambio de candidato desde el chavismo, Martinez detalló que “aunque el ex ministro Andrés Izarra aseguró que dentro del chavismo se valoraba sustituir la candidatura de Nicolás Maduro por la de Rafael Lacava no existe ningún tipo de evidencia que esto sea cierto. Por otra parte debe recordarse que voceros del gobierno han sostenido que no es posible la sustitución de candidaturas por aspirantes que no fuesen admitidos entre el 21 y 25 de marzo”.

TSJ y Primero Justicia

La Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a José Brito como presidente ad hoc de partido de oposición Primero Justicia, en este sentido Martínez señala que “por otra parte, no queda claro si el CNE -fuera del lapso de postulaciones- permitirá que Primero Justicia -ahora bajo el control de José Brito, se adhiera a la candidatura de Primero Venezuela. Tampoco queda claro si el CNE valorará una posible doble militancia de Brito o de Héctor Rodríguez”.