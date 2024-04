Rubén Chirino Leañez: Sin María Corina, Edmundo no es para todo el mundo

Posteado en: Opinión

En un clima de tensión e incertidumbre, en los contextos político y electoral respectivamente, el pasado 19 de abril los factores de oposición venezolanos, acordaron que el exdiplomático Edmundo González, sería la figura por la que los ciudadanos de oposición, votarían de manera contingente el próximo 28 de julio de 2024.

Para entender el título de esta reflexión, hay que citar, analizar y sobre todo NO OLVIDAR, los rasgos que caracterizan el actual escenario venezolano, y por qué hemos llegado al mismo. En la actualidad, el 81.4% de los venezolanos, entiéndase al menos 8 de cada 10 ciudadanos, NO DESEAN que el chavismo y Maduro continúen 6 años más al frente del gobierno nacional, y solo al 9.5% (casi de 10 de 100 venezolanos) si le gustaría que continuasen dirigiendo el país. POR TANTO, UNA AVASALLADORA MAYORÍA DE LOS VENEZOLANOS DENTRO DEL PAÍS, SON OPOSITORES AL CHAVISMO Y A MADURO, QUE NO QUEPA LA

MENOR DUDA SOBRE ESTO. Pero no confundamos las cosas, el hecho de que tan dominante mayoría de ciudadanos rechace al chavismo y a Maduro, no significa que alrededor a toda oferta, mensaje, organización o partido político que se autodefinida opositor, se aglutinará esa mayoría de ciudadanos que rechazan a Maduro y al chavismo. Es tan poderosa y cierta esta última afirmación, que dentro de los 5 principales partidos políticos opositores al chavismo y a Maduro, solo milita el 6.8% de los venezolanos, por lo que también podemos categóricamente asegurar, que LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE OPOSICIÓN VENEZOLANOS, SOLO INFLUYEN DIRECTAMENTE EN NO MÁS DE 7 DE CADA 100 CIUDADANOS DENTRO DEL PAÍS.

También hay que mencionar que otra minoría del 10.1% de los venezolanos, milita en el partido oficialista PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela según sus siglas), y una recia mayoría del 82.6% de los venezolanos, no milita en ningún partido político. Por todo esto, no hay que ser un genio para concluir, que la vasta mayoría de la también gran mayoría de ciudadanos venezolanos opositores, no sigue ordenes, ni instrucciones de partidos políticos. Dado lo antes mencionado, la PUD (Plataforma Unitaria Democrática según sus siglas), coalición donde se concentran y organizan los partidos políticos de oposición, no debería perder de vista sus dos realidades y debilidades preexistentes más importantes, como lo son su inocultable baja militancia, y su precaria capacidad de influir directamente sobre la mayoría de los venezolanos opositores.

Desde el mes de septiembre del año 2016 (después de la toma opositora de CCS del 1-Sep) y hasta la actualidad, la desconfianza generalizada hacia los políticos venezolanos y sus organizaciones partidistas en general, ha aumentado de manera sostenida llegando a niveles abrumadores de animadversión por parte de los venezolanos (84%). ESTA DESCONFIANZA HA SIDO POTENCIADA POR LOS MISMOS POLÍTICOS VENEZOLANOS, comenzando por la pésima gestión del gobierno socialista de Maduro, en el cual la paupérrima calidad de vida, precarios servicios públicos y la desaparición de oportunidades, ha derivado en más de 8 millones de migrantes en el mundo, lo cual afecta hoy día al 70.6% de los hogares en el país, que afirman tener uno o más de sus miembros directos en la diáspora. Y luego está el torpe, errático y por lejos “inexplicable”, mal desempeño de los referentes históricos y políticos de la oposición en el país, en el hecho concreto de convertirse en alternativa al chavismo, y poder lograr un cambio real de gobierno y modelo político. El uso de las comillas en la palabra inexplicable, se debe a que, desde el citado mes de septiembre del 2016, para la mayoría de los venezolanos (74.8% al día de hoy), el “inexplicable” mal desempeño de la dirigencia política opositora, tiene su origen en la presunta existencia de acuerdos ocultos, negocios, o intereses de un sector de la oposición política, para que el chavismo continúe en el poder.

PERO; FRENTE A TODA ESTA CRISIS DE CREDIBILIDAD, LOS QUE NO SON VENEZOLANOS SE PREGUNTARÁN:

¿EN QUIÉN CREEN Y CONFÍAN ENTONCES LOS VENEZOLANOS?, Pues, para el 73.7% de los venezolanos, la política venezolana María Corina Machado, es la figura que genera mayor credibilidad y confianza en el país, después de ella está la opción “Nadie” que tiene 7.1%, y en tercer lugar Nicolas Maduro que solo genera confianza en el 5.7% de los venezolanos. El notable y nada despreciable hecho, de que en el segundo puesto se encuentre la respuesta “nadie”, con apenas la décima parte de la credibilidad y confianza generada por MCM, y que en tercer lugar esté Maduro con ni siquiera dos dígitos de credibilidad, nos permite categóricamente afirmar que, María Corina Machado es actualmente la ÚNICA FIGURA POLÍTICA EN VENEZUELA, CAPAZ DE INFLUIR Y MOVILIZAR A POCO MÁS DE 7 DE CADA 10 CIUDADANOS, en escenarios coyunturales y decisivos, como sería por ejemplo los comicios del próximo 28 de julio de 2024. EN CONSECUENCIA, MCM ES LA GRAN ELECTORA EN LA ACTUALIDAD VENEZOLANA.

Tan cierta es esta aseveración que, en caso de poder participar, la intención de voto por Machado es de 70.8% versus un 9.4% de Maduro, y en el escenario ya descartado de Corina Yoris (por quien inicialmente llamó a votar Machado), la intención de voto era de 37.9% versus 10.4% para Maduro.

¿Y POR QUÉ ES TAN ALTO EL PORCENTAJE DE VENEZOLANOS QUE SOLO CONFÍAN Y VOTARÍAN POR MARÍA CORINA MACHADO?, la respuesta es muy simple, porque durante el crucial y difícil periodo (más de 5 años) en el que la credibilidad de los políticos de oposición sufría una franca caída, y millones se iban del país, Machado recorría a Venezuela por vía terrestre, proyectando en pueblos, caseríos y ciudades, un mensaje con esencia liberal, bastante alejado del tradicional mensaje paternalista de tendencia de izquierda, que ha caracterizado al chavismo y a la misma oposición política que perdía credibilidad. Esta larga (más de 5 años) campaña nacional de Machado, también coincidía con la segregación política de la cual ella era objeto, por parte de los mismos actores políticos de oposición, que perdían credibilidad de la mano de los escándalos del interinato, a la par de que el chavismo y sus voceros, la menospreciaban por considerar erradamente que su mensaje no socialista y no populista, no podía crear empatías con la mayoría. OBVIAMENTE MUCHÍSIMOS CALCULARON MAL, Y SE NEGARON A ACEPTAR EL CRECIENTE HARTAZGO Y RECHAZO QUE DESPERTABA EL SOCIALISMO, Y QUE HOY LLEGA AL ESCANDALOSO 88.5% DE LOS VENEZOLANOS. Estos errores de cálculo y de ceguera política de algunos, quedaron evidenciados en las primarias de oposición ganadas por MCM el pasado de 22 de octubre de 2023, las cuales fueron organizadas por la misma PUD, y marcaron un hito en la historia contemporánea venezolana, dado el contexto en el cual se realizaron.

Pero en este momento hay algo cierto. A María Corina Machado candidata electa en primarias con 92% de los votos, no se le ha permitido concretar su participación en la contienda electoral, debido a impedimentos que ponen en entredicho la libre participación en el evento comicial del 28 de julio. No obstante, y luego del fallido intento de Manuel Rosales por querer “representar” en último momento a la mayoría de los ciudadanos de oposición, a pesar de tener el rechazo del 85.4% de los venezolanos, los sectores políticos de oposición agrupados en la PUD, con presencia de MCM, decidieron que quien serviría como representante opositor en las elecciones del 28 de julio, sería el exdiplomático Edmundo González, quien fue inscrito inicialmente de manera provisional, para proteger la tarjeta MUD.

Edmundo González tiene características personales y rasgos profesionales, que lo hacen potencialmente utilizable en la compleja tarea de tratar de trasladar la intención de voto por María Corina Machado hacía su figura. No hay que olvidar que la historia política electoral del planeta, está repleta de intentos fallidos por tratar de trasladar los votos de una figura a otra. Por lo tanto, si la PUD quiere realmente ganar el 28 de julio, NO SE PUEDE PERMITIR COMETER “ERRORES”, anulando la potencialidad de Edmundo González de ser efectivamente endosado con una importante proporción de los votos de MCM. No se debe perjudicar la imagen de González con rasgos que él no tiene, generando expectativas absurdas imposibles de satisfacer, con un mercadeo electoral trivial o frívolo, que no está acorde al complejo y difícil contexto venezolano.

Con jingles y calcomanías de González, no van conseguir más votos, que los que MCM le puede buscar y trasladar directamente. González no puede ni va sustituir a MCM. Plantear esta premisa, es poner a competir la imagen de González con la imagen de María Corina Machado, y ese no es el caso, eso sería un gravísimo e injustificado error. Siendo crudamente pragmáticos, ya existe un trabajo hecho en el sólido posicionamiento y elevado arraigo, de la figura de MCM en la amplia mayoría.

De González, no se pueden esperar despliegues de campaña electoral de casa por casa, caminatas, mítines, o grandes alocuciones, a él no se le puede ni debe vender como un candidato electoral tradicional, porque simplemente no lo es, ese no es su rol. Las caminatas, mítines y alocuciones deben corresponder a MCM. Edmundo González es un venezolano que está haciendo un esfuerzo histórico para el sector opositor, tratando con su nombre de proteger una tarjeta, que ACTUALMENTE SOLO REPRESENTA UNA HERRAMIENTA ELECTORAL PARA EL DEPÓSITO DEL VOTO, Y NADA MÁS.

PARA GANAR, LA PUD DEBE ABIERTAMENTE SEGUIR A MARÍA CORINA MACHADO, Y ELLA ESTAR AL FRENTE DE LA CARRERA ELECTORAL, ASÍ COMO DE LAS ESTRATEGIAS Y LAS DECISIONES, ELLA ES LA FIGURA QUE TIENE LA CREDIBILIDAD, EL LIDERAZGO Y TIENE LOS VOTOS DE LA MAYORÍA. Y aquel político, vocero, analista, encuestador o periodista, que desde la acera de una supuesta intelectualidad lo niegue o lo subestime, llámese como se llame, sea quien sea, no es más que un ególatra ignorante, por decir lo menos, que burdamente busca distorsionar la realidad para inducir a un gravísimo error histórico.

EL 73.7% DE CREDIBILIDAD Y 70.8% DE INTENCIÓN DE VOTO QUE ACOMPAÑA A MCM, NO SE PUEDEN IGNORAR O ESCONDER DEBAJO DE LA ALFOMBRA CUANDO MÁS LOS NECESITAN.

NO OLVIDEMOS LA MÁXIMA, EL DATO MATA RELATO.

Rubén Chirino Leañez – presidente de Meganalisis

X: @microchip_ve X: @meganalisis

IG: @rubenchirinoleanez IG: @meganalisis