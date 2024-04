La Agencia Espacial Europea capta misteriosas formas arácnidas en Marte

Nuevas imágenes de dos sondas de la Agencia Espacial Europea (ESA) la Mars Express y la Trace Gas Orbiter, muestran curiosas formaciones en Marte con increíble detalle.

Por: Excélsior

Se trata de formas arácnidas agrupadas alrededor del polo sur del planeta, conocidas como “arañas de Marte” debido a su forma distintiva, similar a la de un arácnido.

Su nombre científico es “araneiformes”, significa literalmente “con forma de araña” en latín, las cuales se forman cuando la luz del sol primaveral cae sobre capas de dióxido de carbono (CO2) congelado en la superficie de Marte.

La luz solar hace que el hielo de CO2 en el fondo de la capa sólida se convierta en gas, que posteriormente se acumula y estalla hacia arriba a través de las placas de hielo superpuestas.

Los chorros de gas que emergen, cargados de polvo oscuro, rompen capas de hielo de hasta un metro de espesor antes de volver a caer y asentarse en la superficie, creando características manchas oscuras en forma de araña de entre 45 my 1 km de ancho que se pueden ver en imágenes de sondas espaciales.

Spiders on Mars?

No, these dark spots, seen by ESA’s Mars Express on the outskirts of an area nicknamed 'Inca City' in the southern polar region of Mars, have a more 'down to Earth' explanation… pic.twitter.com/1A31L2iOMN

— European Space Agency (@esa) April 24, 2024