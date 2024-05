Gustavo Petro: Las diez más impactantes y agresivas frases de su discurso del #1May

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El presidente volvió a llenar la Plaza de Bolívar y frente de la multitud se despachó. Estas fueron sus principales afirmaciones.

Por Semana

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

1. “Si intentan un golpe contra la voluntad como el 19 de abril, el pueblo recuperará la democracia”

Ante la multitud, el presidente dejó claro que utilizará las calles para promover cualquier cambio que no logre por la vía de las instituciones. Lo aseguró tras criticar la marcha del 21 de abril, que llenó de miles de colombianos las calles en contra de su gobierno y que culminó también en la Plaza de Bolívar. “Llegaron aquí pensando que esas elecciones, las de 2022, no existían, que no existía el presidente de la República o algo peor, pensaron que, llegando aquí a esta Plaza de Bolívar, cuna de la libertad, a gritar como si fuera gran cosa que había que tumbar el presidente o que el presidente de la República se tenía que morir en uno de sus ataúdes”.

2. “El presidente Uribe se equivocó de cabo a rabo”

Gustavo Petro arremetió contra Álvaro Uribe. El expresidente había madrugado a poner un mensaje en X en el cual presentaba sus reparos a la reforma laboral del Gobierno que se tramita en el Congreso. Allí había dicho que el cambio en la jornada laboral, el trabajo dominical y las primas al final provocarían la pérdida de muchos empleos.

3. “Mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”

En su discurso del Día del Trabajo, el presidente anunció el rompimiento de las relaciones con Israel. Desde el pasado 7 de octubre, cuando Hamás asesinó a más de mil judíos en ese país, el primer mandatario ha tenido una muy cuestionada posición sobre ese conflicto internacional. Ha comparado el gobierno de Netanyahu con el nazismo, que en la Segunda Guerra Mundial causó la muerte de más de cinco millones de judíos en Europa.

4. “¿Qué pasaría con ese sudaca en España?”

El presidente también se refirió a su polémica reforma a la salud. Aseguró que quienes la critican se “concentran aquí en el norte de Chapinero, donde están los cajeros automáticos, pero les aburre el que un gobierno pueda decir que el sistema de salud no es para unos pocos, sino para la totalidad de la población colombiana. Porque la salud no es una mercancía, no es como comprar cerveza o whisky fino”.

5. “Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen”

Sin mencionar nombres, el presidente también se fue contra su propio gabinete. “Lo que queremos es transformar en realidad este país, cosas podemos hacer ya. Aún hay ministros y ministras que les da miedo, temen. Otros van adelante. Todavía ustedes lo ven, nos quieren cercar. Que no movemos un pie aquí y ya nos cae la Procuraduría. Ya nos cae no sé quién, ya nos cae si sé cuándo”, aseguró.

6. “No les gusta que no me llame Ospina, que no me llame Lleras, que no me llame Santos”

El expresidente habló extensamente de la oligarquía y se refirió a muchos expresidentes. A Julio César Turbay fue al que le fue peor. El primer mandatario comparó su estatuto de seguridad con las políticas de Netanyahu hoy.

Leer más en Semana