VIDEO: El increíble aterrizaje de emergencia de una aeronave en playa de Nueva York

Un piloto y un pasajero salieron ilesos después de que su avioneta realizara un aterrizaje de emergencia en el condado de Suffolk.

Por abc 7

El monomotor Cessna 152 aterrizó en Cedar Beach en Mt. Sinai alrededor de las 7:30 pm del miércoles.

El piloto, de 60 años, informó que el avión había sufrido una falla en el motor antes de caer a la playa.

Tanto el piloto como su pasajera, una mujer de 59 años, resultaron ilesos. Nadie en la playa resultó herido.

Emergency landing this evening at Cedar Beach. Thankfully pilot and passenger were both OK

?: @victoria.calcano pic.twitter.com/c6YFzsYQOG

— Long Island Wise Guy (@LIWiseGuy) May 2, 2024