“La carne de mis dedos se caían en pedazos”: El demoledor testimonio del expreso político venezolano ante la OEA (Video)

“Mi nombre Jesús Alemán. Tengo 31 años, empecé mi trayectoria como dirigente estudiantil teniendo tan solo 12 años”, inició el relato.

Jesús Alemán, ex preso político de Venezuela, ofreció su testimonio ante la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la presentación del nuevo informe sobre crímenes de lesa humanidad.

“Este camino me llevó a estar preso, o mejor dicho secuestrado por el Sebin, que es la policía política de la dictadura, en dos oportunidades, no sin antes intentar ejecutarme un 18 de febrero del 2014”

“Un día donde todo el país entero estaba movilizado por la búsqueda por la libertad. Fui arrodillado y apuntado en un callejón, pero el arma el gatillo y la molestia lo llevó a golpearme con el arma a dejarme tirado. La primera vez que caí preso en manos del sebin con marzo del 2014 con tan solo 20 años de edad por orden del gobernador del momento Wilmar Castro Soteldo”, denunció.

“En 2018 me detuvieron, me taparon la cara con una bolsa negra, colocaban una especie de goma espuma y con un bate me golpeaban. Y las torturas psicológicas con que cada aplauso en mitin lo iba a recibir en golpes. En ese momento solo pensaba en mi familia, mi novia y mi equipo, es lo que me daba fuerza para seguir aguantando”, contó ante el panel de expertos.

Según Alemán, “Ellos no solo me acusaban de ser activista político, también me incriminaban el delito que no cometí falsificando pruebas. Me obligaron a firmar un montón de papeles. Me trasladaron a un cárcel común Campo Lindo”.

“Me enfermé, la carne de mis dedos se caían en pedazos. Me negaron asistencia médica. Habían más de 40 casos de tuberculosis. En la noche me llegaron a echar gas lacrimógeno”, recordó Alemán

“Dios estuvo ahí conmigo. Luego me plantean tres escenarios una salida del país y otras dos dentro con tortura. El 27 julio de 2018 me expatrian de mi país”, lamentó ex preso político. “Estoy concentrado en el presente y en el milagro que estoy vivo. Aunque me sienta vulnerable hay que alzar la voz por los que siguen allá”