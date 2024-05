Padres acordaron cambio con los Marlins por Luis Arráez

Los Padres de San Diego concretaron este viernes un cambio con los Marlins de Miami, para hacerse con los servicios del segunda base venezolano Luis Arráez.

De acuerdo a un reporte del periodista Jeff Passan en su cuenta de X, el movimiento se encuentra pendiente de una revisión médica y se espera que ambos equipos lo hagan oficial en las próximas horas.

BREAKING: The San Diego Padres are nearing a deal to acquire second baseman Luis Arraez from the Miami Marlins for a package of three prospects and a relief pitcher, a source familiar with the deal tells ESPN. The trade is in medical review but is expected to be finalized soon.

— Jeff Passan (@JeffPassan) May 4, 2024