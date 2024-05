VIDEO: La espeluznante fractura que sufrió Wilson Contreras al recibir un batazo de su rival

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El beisbolista venezolano Wilson Contreras vive una dramática situación luego de que su rival le bateara el brazo por error y le ocasionara una espeluznante lesión, dejándolo fuera durante seis semanas.

Por: NTN24

En la noche del martes, el receptor de los St. Louis Cardinals se enfrentó a los New York Mets, partido en el que su rival, Julio Daniel Martínez, cuando en el plato de la segunda entrada le dio con su swing en el antebrazo.

Tras recibir el golpe, Contreras cayó al suelo, con evidente dolor, y luego se levantó para poder ser examinado por os trainers de St. Louise.

Lo ocurrido no solo ha dejado la imagen de dolor del venezolano, sino que también le significó unas seis semanas fuera del campo debido a la cirugía a la que tendrá que ser sometido.

El tres veces All-Star expresó su preocupación y dolor ante la situación que lo llevó a sentir molestia.

JD Martinez hit Wilson Contreras’ left forearm on his swing. It resulted in a fractured left forearm.

The Cardinals moved Contreras up closer to the plate in an attempt to get more low pitches called strikes.

pic.twitter.com/UhB2QUKeHB

— Ben Verlander (@BenVerlander) May 8, 2024