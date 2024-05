Creía que tenía una infección urinaria, pero le descubrieron un vaso de vidrio en la vejiga

En un giro inesperado de los acontecimientos médicos, los doctores del Hospital Académico Habib Bourguiba, en Túnez, quedaron perplejos al descubrir un objeto inusual dentro de la vejiga de una mujer de 45 años.

Por: El Diario NY

Lo que inicialmente parecía ser una infección urinaria, se convirtió en un misterio médico cuando los exámenes revelaron algo mucho más sorprendente: ¡un vaso de vidrio incrustado en su vejiga!

Doctors removed a glass tumbler from a woman's bladder in Tunisia after she went to them complaining of urinary tract infection (UTI). A scan of the woman's bladder had revealed a large bladder stone with a glass encased. It was used for 'erotic purpose'

