VIDEO: Venezolano trabaja con Doordash en Houston y reveló un detalle importante

Un inmigrante de Venezuela, que reside en Houston, Estados Unidos, publicó en TikTok un video en donde contó cómo es el trabajo de delivery en la plataforma Doordash y reveló por qué, desde su experiencia, es importante no aceptar todos los pedidos que aparecen en la aplicación.

Luis Berti es el fundador de DeliveryTV, un canal de YouTube en el que explica acerca del negocio de reparto de productos en diversas plataformas. Además, en sus redes sociales aporta diversos consejos a otros compatriotas sobre los primeros pasos que deben realizar a la hora de incursionar en este tipo de labores.

“La estrategia de algunas personas que hacen entregas es aceptar todo lo que la aplicación les envíe. Me dijeron por las redes: ‘Luis, me va bien, acepto todo’. Y pensé: ¿qué tal si experimento, ¿qué pasa si acepto todo lo que me piden por cinco días?”, introdujo en el clip que compartió en su cuenta @DeliveryTv. En la descripción del video escribió: “Esto fue solo para demostrar que no vale la pena”.

Después de recorrer la app, aceptó el primer pedido y comenzó con el reto que rápidamente se volvió viral: “Tengo mi orden de Captain Crawfish. Tenía todos los ingredientes para ser una mala orden. En primer lugar, la oferta: 8 millas (12 kilómetros), por US$5, terrible. Luego, la cliente dio serie de instrucciones y no me dio propina”.

A los pocos minutos, surgió otro pedido, a una distancia mucho mayor de donde se encontraba. “Me salió otra orden en Dickey’s Barbecue. 19,7 millas (31 kilómetros) por solo US$9. El cliente dio US$4 de propina. Imagínense ustedes”. En el segundo día del desafío, que cuenta con más de 20.000 reproducciones, reveló indignado: “Todo iba perfecto, hasta este momento. Me salió una orden en Little Caesars Pizza de 8.1 millas (12 kilómetros), por US$3. Hacer esta orden es patética, pero es para mostrarles”.

Para el tercer y cuarto día, con la esperanza de encontrar pedidos mucho más prometedores, trabajó expectante. Sin embargo, se llevó otra desilusión. “Me salió una orden en Shogun Sushi and Hibachi. 11.2 millas (17 kilómetros), por US$11. Terminó la noche y solo hice tres órdenes”, exclamó. Antes de finalizar el reto, realizó un pedido en Cracker Barrel de 11.3 millas (11 kilómetros), por solo US$5,25.

Cuál es la mejor forma de trabajar en Doordash

Caracterizados por distancias lejanas, nula propina y un costo poco elevado, Luis ofreció las estadísticas de los cinco días del reto y reveló: “Recorrí 312.7 millas (502 kilómetros) y solo generé US$196.75?. Tras exponer el caso, abrió el debate entre los usuarios, quienes quisieron saber más sobre la empresa con sede en San Francisco, que opera una plataforma de pedidos y entrega de alimentos en internet.

“Es un abuso si no seleccionas las órdenes buenas, que son pocas. Me he dado cuenta de que dependes más de la suerte del día que de otra cosa”, expresó un repartidor. “DoorDash y UberEats, ninguna de esas aplicaciones es rentable, ya que muchos conductores y las aplicaciones saben la necesidad de las personas que suelen aceptar todo”, coincidió otro.

